Dritter Sieg in Folge

Bei sommerlichen Temperaturen reiste unsere Herrenmannschaft am gestrigen Sonntag zur zweiten Mannschaft der Sportfreunde aus Reutlingen zum Duell Platz fünf gegen Platz drei. Wie auch schon in den Wochen zuvor kamen die Neuhäuser mit ordentlich Feuer aus der Kabine und konnten durch Nils Bogosch nach sehenswertem Pass von Jonathan Jandt in der vierten Minute in Führung gehen. Die Mannschaft von Steffen Lewerenz sorgt im tiefen Geläuf von Reutlingen dann nach zehn Minuten mit dem 0:2 durch Ufuk Denizlerli vorerst für eine Zwei-Tore-Führung. Doch knapp 5 Minuten später konnten die Hausherren durch einen direkten Freistoß den Anschluss zum 1:2 herstellen. Die Spiel war 31 Minuten alt, als Nils Bogosch nach erneut feinem Pass von Jonathan Jandt auf 1:3 erhöhen konnte. Jandt wurde anschließend aufgrund von Nackenproblemen ausgewechselt und durch Mario Dugonjic ersetzt. Doch auch dieses Tor blieb nicht unbeantwortet und nach einem Eckball stand Kaou Diarra völlig frei im Sechzehner und verwandelte per Volley das Tor zum 2:3. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff musste Coach Lewerenz erneut auf eine Verletzung reagieren und brachte anstelle von Daniel Hileaga Jonas Hegner ins Spiel. Dieser zeigte sieben Minuten später, dass mit ihm zu rechnen sei, als er eine butterweiche Flanke auf Nils Bogosch brachte, der dann nur noch zum 2:4 einschieben musste und somit seinen dritten Treffer des Tages markieren konnte. Nach dem Tor musste Michael Blome verletzt vom Feld und wurde durch Frederik Stoll ersetzt. Das Spiel wurde ruppiger, brachte aber außer einigen Wortgefechten nichts nennenswertes mehr hervor.