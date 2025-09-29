Dritter Sieg in einer Englischen Woche – Garching bleibt oben dran

Der VfR Garching hat etwas mehr als ein Drittel der Saison gespielt und ist nun in der Spitze der Bezirksliga angekommen.

Garching – Nach dem 2:0 (0:0) gegen den TSV Rohrbach und neun Punkten binnen sechs Tagen ist der VfR Garching oben angelangt. Mit 21 Punkten nach elf Spielen ist Garching nahe dran am Schnitt jenseits der zwei Punkte, bei dem Fußballteams über Meisterschaften sprechen dürfen.

Trainer Mike Niebauer hatte sich aus der Englischen Woche sieben Punkte erhofft, aber seine Mannschaft verweigert sich weiterhin den Unentschieden. Deshalb gab es nach Langengeilsling (2:0) und München 1954 (3:1) nun noch den dritten Sieg, und wieder reichten starke 45 Minuten.

Gegen die Münchner spielte der VfR eine starke erste Hälfte und entschied mit zwei Toren den zweiten Durchgang. Niebauer freut sich über die starken Phasen, hebt aber warnend den Zeigefinger. Gegen Rohrbach hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn es mit einem Rückstand in die Kabine gegangen wäre.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der VfR aber auch die Qualität einer Spitzenmannschaft. Garching ist brutal gefährlich bei Standards,und diesmal traf Oliver Stefanovic nach einer Ecke mit einem Schuss aus 18 Metern beim Abpraller (53.). 20 Minuten später bekamen die Garchinger das zweite Tor ein Stück weit geschenkt. Spielertrainer Mike Niebauer marschierte auf dem Flügel und wurde vom gegnerischen Torwart überrascht, der aus dem Kasten raus kam.

Ein so erfahrener Kicker nutzt den Fehler dann auch aus, Niebauer chippte die Kugel in den leeren Kasten. Nach dem Glück in der ersten Hälfte hätte Garching in Durchgang zwei noch den einen oder anderen Treffer mehr machen können. Mit sieben Siegen in elf Spielen sind die Garchinger nun in der Spitzengruppe der Liga angekommen und haben das Minimalziel erreicht, nach zwei Abstiegen mit hinten gar nichts zu tun zu haben.

VfR Garching – TSV Rohrbach 2:0 (0:0). VfR: Schmid, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Stefanovic (54. D. Niebauer), James (88. Vogel), Mitko, Sostaric (56. Fellner), Sternke (76. Agbavon), Strube, M. Niebauer (83. Monetti). Tore: 1:0 Stefanovic (53.), 2:0 M. Niebauer (73.). Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking-Possenhofen). Zuschauer: 160.