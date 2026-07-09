Dritter Sieg im dritten Spiel: Verbandsligist siegt beim Nachbar Der 1. Göppinger SV schlägt den 1. FC Eislingen mit 2:0. von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. Göppinger SV setzt seinen gelungenen Vorbereitungssommer fort. Mit dem 2:0 beim 1. FC Eislingen feierte der Verbandsligist den dritten Sieg im dritten Test und bestätigte den positiven Eindruck nach dem personellen und sportlichen Neustart. Nun wartet bereits am Samstag der nächste Härtetest gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Nach zwei Abstiegen in Serie steht der GSV in diesem Sommer vor der Aufgabe, nicht nur Ergebnisse zu sammeln, sondern neues Selbstvertrauen aufzubauen. Genau das gelingt bislang. Auf das 5:1 gegen den TSV Weilheim und das 3:0 gegen den GSV Maichingen folgte nun ein souveräner 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Eislingen, der in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zu den ambitionierten Mannschaften zählt. Gestern, 19:00 Uhr 1. FC Eislingen 1.FC Eislin. 1. Göppinger SV 1. Göppinger SV 0 2 Abpfiff Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Dass Göppingen den Vorsprung anschließend kontrolliert verwaltete, dürfte Trainer Daniel Güney mindestens ebenso gefallen haben wie der dritte Sieg. Testspiele leben im Juli weniger von spektakulären Ergebnissen als von der Frage, ob eine Mannschaft ihre Ordnung über längere Phasen halten kann. Genau diesen Eindruck hinterließ der GSV erneut.

Nach dem großen personellen Umbruch scheint die Mannschaft Schritt für Schritt zusammenzufinden. Die zahlreichen Neuzugänge fügen sich zunehmend in das Gefüge ein, während die Abläufe mit jedem Test eingespielter wirken. Drei Siege hintereinander sind deshalb zwar kein Beweis für die Stärke in der Verbandsliga, aber ein deutliches Signal dafür, dass die Richtung derzeit stimmt. Viel Zeit zum Zurücklehnen bleibt allerdings nicht. Schon am Samstag wartet mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach der nächste ernstzunehmende Gegner. Auch dieser Vergleich soll weitere Erkenntnisse liefern, bevor es Ende Juli im Verbandspokal beim SV Fellbach erstmals wieder um Pflichtspielcharakter geht.