– Foto: Marco Zimmer

Dritter Sieg im dritten Spiel – Matsuda und Okon treffen erstmals Hannover 96 schlägt Magdeburg mit 3:1

Hannover 96 bleibt in der 2. Bundesliga weiter makellos. Am Samstag setzten sich die Niedersachsen mit 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg durch und feierten damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Vor 40.200 Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena trafen Hayate Matsuda und Ime Okon erstmals für die Profis, ehe Benjamin Källman in der Nachspielzeit alles klar machte.

Schon früh entwickelte sich eine Partie mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Martijn Kaars für die Gäste zunächst noch knapp vorbeizielte (14.), schlug Hannover zu: Matsuda staubte nach einem abgewehrten Schuss von Noel Aseko zur Führung ab (17.). Kurz vor der Pause erhöhte Okon per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 (43.). Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 1. FC Magdeburg Magdeburg 3 1 Abpfiff

Nach Wiederanpfiff verpasste Mustapha Bundu die mögliche Vorentscheidung, als er die Latte traf (51.). Stattdessen brachte ein Handelfmeter Magdeburg zurück ins Spiel: Kaars scheiterte zwar zunächst an Keeper Nahuel Noll, verwertete aber den Nachschuss zum 2:1 (63.). Die Begegnung blieb in der Folge offen, ehe Källman in der Nachspielzeit nach VAR-Entscheid das 3:1 markierte (90.+5). 96-Trainer Christian Titz lobte die Stabilität seiner Mannschaft: „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. In vielen Phasen haben wir das Spiel stabil gestaltet, das war heute der Schlüssel.“ FCM-Coach Markus Fiedler haderte dagegen mit individuellen Fehlern: „Wir haben über die erste Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gezeigt, kassieren dann aber zwei Gegentore nach eigenen Ballverlusten.“