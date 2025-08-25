Dritter Sieg im dritten Spiel – Matsuda und Okon treffen erstmals

Hannover 96 bleibt in der 2. Bundesliga weiter makellos. Am Samstag setzten sich die Niedersachsen mit 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg durch und feierten damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Vor 40.200 Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena trafen Hayate Matsuda und Ime Okon erstmals für die Profis, ehe Benjamin Källman in der Nachspielzeit alles klar machte.
Schon früh entwickelte sich eine Partie mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Martijn Kaars für die Gäste zunächst noch knapp vorbeizielte (14.), schlug Hannover zu: Matsuda staubte nach einem abgewehrten Schuss von Noel Aseko zur Führung ab (17.). Kurz vor der Pause erhöhte Okon per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 (43.).
Nach Wiederanpfiff verpasste Mustapha Bundu die mögliche Vorentscheidung, als er die Latte traf (51.). Stattdessen brachte ein Handelfmeter Magdeburg zurück ins Spiel: Kaars scheiterte zwar zunächst an Keeper Nahuel Noll, verwertete aber den Nachschuss zum 2:1 (63.). Die Begegnung blieb in der Folge offen, ehe Källman in der Nachspielzeit nach VAR-Entscheid das 3:1 markierte (90.+5).
96-Trainer Christian Titz lobte die Stabilität seiner Mannschaft: „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. In vielen Phasen haben wir das Spiel stabil gestaltet, das war heute der Schlüssel.“ FCM-Coach Markus Fiedler haderte dagegen mit individuellen Fehlern: „Wir haben über die erste Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gezeigt, kassieren dann aber zwei Gegentore nach eigenen Ballverlusten.“
Kapitän Enzo Leopold sprach von einem „geilen Gefühl“, den dritten Sieg in Folge mit den Fans zu feiern: „Wir haben versucht, unser Spiel durchzuziehen, das ist uns in allen drei Ligaspielen gelungen.“ Auch Torschütze Ime Okon zeigte sich glücklich: „Es fühlt sich sehr gut an, den Platz heute als Gewinner zu verlassen.“
Neun Punkte aus drei Spielen – Hannover 96 startet mit der Maximalausbeute in die Saison und zeigt sich bislang sowohl defensiv stabil als auch effizient im Abschluss.
Am kommenden Samstag (30. August, 13 Uhr) wartet mit Holstein Kiel der Bundesliga-Absteiger. In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins will Hannover den perfekten Saisonstart weiter ausbauen.
Hannover 96 – 1. FC Magdeburg 3:1
Hannover 96: Nahuel Noll, Boris Tomiak, Maurice Neubauer, Hayate Matsuda (75. Bastian Allgeier), Virgil Ghita (85. Hendry Blank), Ime Okon, Enzo Leopold, Noel Aseko Nkili (46. Waniss Taibi), Jannik Rochelt, Benedikt Pichler (75. Benjamin Källman), Mustapha Bundu (58. Daisuke Yokota) - Trainer: Christian Titz
1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Lubambo Musonda (76. Falko Michel), Marcus Mathisen, Andi Hoti (90. Alexander Ahl-Holmström), Max Geschwill (54. Alexander Nollenberger), Silas Gnaka (54. Dariusz Stalmach), Jean Hugonet, Laurin Ulrich (76. Luka Hyryläinen), Rayan Ghrieb, Baris Atik, Martijn Kaars - Trainer: Markus Fiedler
Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) - Zuschauer: 40200
Tore: 1:0 Hayate Matsuda (17.), 2:0 Ime Okon (44.), 2:1 Martijn Kaars (63.), 3:1 Benjamin Källman (90.+5)
Besondere Vorkommnisse: Martijn Kaars (1. FC Magdeburg) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Nahuel Noll (62.).