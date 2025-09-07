Dritter Sieg im dritten Spiel – Fürstenried bleibt Spitzenreiter

Der FC Fürstenried setzt seine starke Frühform in der Kreisliga 2 weiter fort. Im Heimspiel gegen 1860 III feiert das Team von Trainer Tufan Lacin einen verdienten 3:0-Sieg – die Mannschaft bleibt damit nach drei Spielen ungeschlagen

Gerade in den ersten 20 Minuten agierte das Team im Ballbesitz sehr stark, verlagerte gezielt das Spiel und suchte immer wieder die Tiefe. Der Lohn: Nach einem langen Ball von Ümit Arik, der clever hinter die Abwehrkette verlängerte, stand Emre Tunc frei vor dem Tor und schob souverän zum 1:0 ein.

Fürstenried übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Mit einer klaren Struktur gegen den Ball und viel Ruhe im Spielaufbau wurde früh Druck ausgeübt und das Spielgeschehen in die eigene Hand genommen.

Fürstenried blieb weiter dominant, besonders durch den sehr aktiven Benan Sadovic, der immer wieder das Eins-gegen-Eins suchte. Nach einem seiner Dribblings zog er ins Zentrum, sein abgefälschter Schuss fand den Weg zum 2:0 ins Netz.

Noch vor der Pause ließ Fürstenried weitere gute Chancen und Kontermöglichkeiten ungenutzt. Auch in der zweiten Halbzeit hatte das Team über weite Strecken Ballkontrolle und eine gute Organisation, musste aber eine wilde zehnminütige Phase überstehen, in der das Spiel hin und her ging.

In dieser Phase verpasste man es mehrfach, mit einem dritten Treffer alles klar zu machen – oft fehlte der letzte Pass oder es mangelte an Präzision im Abschluss.

Später Schlusspunkt durch Yakup Dora

Kurz vor Schluss spielte Fürstenried dann einen Konter mustergültig zu Ende: Emre Tunc chippte den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Yakup Dora seine überragende Leistung mit dem Treffer zum 3:0 krönte.ein hochverdienter Sieg im Topspiel gegen 1860 lll.

Damit bleibt der FC Fürstenried nicht nur weiter ungeschlagen, sondern auch defensiv makellos. Drei Spiele, neun Punkte, 11:2 Tore – ein starker Start in die Saison.

Trainer Tufan Lacin im Interview

Julian Holzner: Tufan, Glückwunsch zum nächsten Sieg. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Auftritt?



Tufan Lacin: Es ist heute wirklich alles perfekt gelaufen – von Anfang an. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten viel Ruhe am Ball und haben uns sauber reingearbeitet. Das 1:0 war verdient, wir waren griffig in den Zweikämpfen und haben unsere Prinzipien klar umgesetzt.wir haben zur keiner Sekunde Zweifel daran gelassen, dass wir heute die 3 Punkte in Fürstenried lassen. Wir haben dem Gegner keine Chance zugelassen.

Julian Holzner: Was war aus deiner Sicht entscheidend für den Sieg?



Tufan Lacin: Die Mannschaft war robust, geschlossen und vor allem sehr diszipliniert. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es war eine spielerisch und kämpferisch überragende Leistung. Die Führungsspieler reißen die jungen Spieler mit – und unsere Nachwuchskräfte bringen so eine Überzeugung auf den Platz, das steckt die ganze Mannschaft an.

Julian Holzner: Drei Spiele, neun Punkte, kein Gegentor – wo steht die Mannschaft aktuell?

Tufan Lacin: Wir schaffen es aktuell, die Basics punktgenau abzurufen. Die individuelle Qualität ist da – aber entscheidend ist, wie wir als Einheit auftreten. Jeder einzelne kann heute stolz auf sich sein. Aber wir verlieren den Fokus nicht: Nächste Woche geht’s gegen einen Bezirksliga-Absteiger – das wird eine ganz andere Aufgabe.