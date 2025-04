Dritter Saisonsieg - Pandurenreserve gibt "Rote Laterne" ab

Ein früher Doppelschlag brachte die Heimelf beruhigend in Front. Nach dem 1:2 kurz nach der Pause waren die Gäste wieder im Spiel, erhöhten die Schlagzahl, konnten jedoch die aufkommenden Nachlässigkeiten der Ensdorfer nicht in Zählbares verwandeln. Der Elfmeter in der 78. Minute zog der Kaminski-Elf dann den Stecker, eine Vorentscheidung war gefallen. Mit dem 4:1 nur wenig später war die Messe gelesen.

"Eine kämpferische Leistung reicht gegen nicht aufgebende Ammerthaler aus, um drei Punkte zu holen. Das Ergebnis täuscht etwas, da wir doch gerade in der zweiten Hälfte unsere Probleme hatten. Viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten, die unseren Spielfluss störten. Trotzdem konnte der Gegner bis auf das Gegentor wenig beziehungsweise kein Kapital daraus schlagen. Am Ende sicherlich verdient, weil man vor dem Tor abgeklärt war und die sich bietenden Chancen nützte", so das Resümee von Oliver Eckl, Coach der Heimelf.

"Durch zwei individuelle Fehler in der ersten Halbzeit gerieten wir schnell in Rückstand. In der zweiten Halbzeit kommen wir besser aus der Kabine, investieren sehr viel und kommen verdient zum Anschluss, was enorm viel Kraft gekostet hat. Der Foulelfmeter zum 1:3 gegen uns war der endgültige Knackpunkt in dieser Partie. Im großen und ganzen eine verdiente Niederlage. Wir haben gegen die Top 5 der Tabelle bis jetzt einen Punkt geholt, und das ist zu wenig, um vorne mitzuspielen. Der DJK Ensdorf wünsche ich im weiteren Saisonverlauf viel Erfolg", sagte Gästetrainer Matthias Kaminski.

Tore: 1:0 und 2:0 Sebastian Hummel (12./17.), 2:1 Stefan Ehbauer (51.), 3:1 Sebastian Hummel (78./Strafstoß), 4:1 Julian Träger (84.) - Schiedsrichter: Werner Zaspel - Zuschauer: 70