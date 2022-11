Dritter Saisonsieg mit dreifach Torschützin

Am achten Spieltag mussten die Damen des TSV Steinhaldenfelds zu den noch sieglosen Damen der SG Stuttgart-West. Leider mussten wir wieder auf Grund von einer Vielzahl an kranken und verletzten Spielerinnen im Flex-Spielbetrieb antreten. Man kam sehr gut in das Spiel rein und hatte nach knapp zehn Minuten auch schon den ersten Lattentreffer. Aus rund 20 Meter zog Klara Saumweber ab und traf wie genannt nur Aluminium. Nach dieser Großchance und mehreren kleineren Chancen flachte das Spiel etwas ab. Die Damen konnten auch nicht wie in der Woche davor ihr Passspiel durchführen, dadurch geriet man immer mehr unter Druck. Nach rund einer Viertelstunde hatten die Damen bereits mehrfach Glück gehabt, die Gastgeberinnen nutzten ihre Chancen zur Führung nicht aus. Nach 20 Minuten fiel das erste Tor im Spiel, doch zum Glück des TSV hatten die Gastgeberinnen einen indirekten Freistoß direkt ausgeführt, so ging es mit Abstoß für uns weiter. Vier Minuten später war es dann aber so weit, zu diesem Zeitpunkt auch verdient, ging die SG West mit 1:0 in Führung. Auf der rechten Außenbahn konnte sich die Spielerin durchsetzen und spielte den Ball flach in den Fünf-Meter-Raum, hier stand die Stürmerin wo man stehen muss und schob den Ball zur Führung ein. Auch danach hatten die Gastgeberinnen mehr vom Spiel. Ab der 30 Minute wachten die TSV’lerinnen aber wieder auf. Nun ließ man Ball und Gegner laufen und konnte sich aus dem Dauerdruck befreien. Nach einem schönen Steilpass von Lea Fischer nahm Klara Saumweber den Ball einmal mit und schloss sehenswert ab. Mit dem 1:1 ging man dann in die Halbzeit. Nach dem Pausentee sah man dann eine komplett verwandelte Gästemannschaft. Der Ball wurde in den eigenen Reihen gehalten und durch sauber gespielte Pässe in die Tiefe wurde es auch immer wieder gefährlich vor dem Tor der SG West. So scheiterte Emilia Berger noch in der 50 Minute an der Torspielerin. Zehn Minuten Später war es dann Salina Teshome die nach einer Ecke von Klara Saumweber zur Führung einnetzte. In den nächsten acht Minuten entschied Klara Saumweber dann mit einem Doppelpack das Spiel. In der 62. Minute wurde Klara Saumweber von Katharina Siebert angespielt. Klara um dribbelte ihre Gegenspielerin und traf zum 1:3. Fünf Minuten später wurde Pauline Berger kurz vor dem Strafraum gefoult. Den fälligen Freistoß verwandelte Klara Saumweber mit ihrem dritten Treffer im Spiel. Danach hätte man das Ergebnis noch weiter in die Höhe treiben können. Doch Salina Teshome scheiterte mit ihrem Solo an der Torspielerin und Fabienne Welke stand bei ihrem Treffer knapp im Abseits. Somit blieb es beim verdienten 1:4 Auswärtssieg. Nächste Woche treffen unsere Damen auf den Tabellenführer aus Nellmersbach. Das Spiel findet am Samstag 19.11.2022 um 15:30 Uhr bei uns auf dem Platz statt.