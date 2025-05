Dritter Pokalsieg in Folge: Hallescher FC jubelt in letzter Sekunde

Der eingewechselte Robin Friedrich brachte den ruhenden Ball von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Dort war der ebenfalls eingewechselte Elias Lorenz mit dem Kopf zur Stelle und köpfte aus spitzem Winkel zum Last-Minute-Sieg des Favoriten ein. Die Begegnung wurde danach gar nicht mehr angepfiffen. Durch den 1:0-Erfolg vor mehr als 6300 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion krönte sich der Halleschen FC zum zwölften Mal zum Landespokalsieger von Sachsen-Anhalt.

Vorzuwerfen hatte sich der 1. FC Lok Stendal im Finale nichts. Aufopferungsvoll entgegnete der Sechstligist dem großen Favoriten. Dieser fand kaum Lösungen gegen den massiven Defensivblock der Gäste. Dass dies offenbar durchaus für Frust beim Favoriten sorgte, zeigte die Szene in der 66. Minute: An der Mittellinie gerieten Felix Knoblich und Jan Löhmannsröben aneinander. Der HFC-Profi ließ sich zu einem Kopfstoß hinreißen - und wurde folglich mit Roter Karte des Feldes verwiesen.

In Überzahl wurden die Stendaler mutiger, suchten selbst häufiger den Weg in die Offensive. Gefährliche Abschlüsse gab es allerdings auf beiden Seiten kaum. Alles sah schon nach Verlängerung aus. Doch dann setzte der Favorit den Lucky Punch in allerletzter Sekunde.