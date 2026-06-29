Dritter Neuzugang: Matfei Slinkov kehrt zum SSV Weilerswist zurück! von Bruno Arndt · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser

Der SSV Weilerswist kann den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Mit Matfei Slinkov kehrt ein bekanntes Gesicht an das Sportzentrum nach Weilerswist zurück. Der junge und ambitionierte Torhüter kennt den Verein bereits bestens. Matfei spielte schon in der U19 des SSV Weilerswist, und gehörte anschließend auch zum Kader der 1. Mannschaft. Nun führt ihn sein Weg zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Nach seinem Abschied aus Weilerswist wechselte Matfei Slinkov zum C-Ligisten CSV Düren II. Dort absolvierte er 22 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft. Darüber hinaus sammelte er weitere Erfahrung mit zwei Einsätzen für die 1. Mannschaft des CSV Düren in der Kreisliga B. Beim SSV Weilerswist wird Matfei künftig die Rückennummer 22 tragen und das Torwartteam als Backup von Stammkeeper Daniel Arndt verstärken. Mit seiner Ausbildung, seinem Ehrgeiz und seiner Entwicklung ist er eine wertvolle Ergänzung für den Kader der kommenden Saison.