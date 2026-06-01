Dritter Neuzugang: Ingmar Merle wechselt zur neuen Saison

Die sportliche Leitung des FC Domstadt Fritzlar kann eine weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison vermelden: Von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach wechselt Ingmar Merle zum Gruppenliga-Aufsteiger. Merle hat in seiner Spielerlaufbahn unter anderem für Schwalmstadt, Stadtallendorf, Borussia Fulda, KSV Baunatal sowie dem SC Paderborn gespielt, seine größten Erfolge feierte der 36-Jährige jedoch für den KSV Hessen Kassel, mit dem er den Hessenpokalsieg sowie die Regionalligameisterschaft feiern konnte. Ein persönliches Highlight war zudem der Gewinn beim Tor des Monats in der ARD-Sportschau im März 2021.
Der sportliche Leiter Jan Scharke hebt die Gespräche mit Merle hervor: „Der Kontakt zu Ingmar kam über unseren Trainer Muhammed Gülsen, die beiden kennen sich aus ihrer Zeit in Kassel. Man hat vom ersten Telefonat an und später in den persönlichen Gesprächen gemerkt, dass Ingmar immer noch totale Lust auf Fußballspielen hat und unseren Weg sehr genau verfolgt. Er kennt bereits einige unserer Spieler und hat u.a mit Johannes Schmeer in der Jugend und Antonio Bravo Sanchez beim KSV Baunatal zusammengespielt.“ Scharke führt aus, dass die Verpflichtung Merles dem noch jungen Verein FC Domstadt Fritzlar auch außerhalb des Platzes weiterbringen soll: „Ingmar besitzt die B-Trainerlizenz und durch seine Tätigkeit als sportlicher Leiter beim KSV Hessen Kassel hat er Expertise sammeln können, die uns sicher auch in infrastrukturellen Fragen des Vereins weiterhelfen werden.“
Merle beschreibt die Entscheidung, in die Domstadt zu wechseln, folgendermaßen: „Zunächst möchte ich mich bei den Verantwortlichen der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach für das letzte halbe Jahr bedanken, indem ich den Spaß am Fußball wiedergefunden habe und wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute. Ich hatte das Gefühl, fussballerisch nochmal etwas Neues anfangen zu wollen, der Weg, den mir die Verantwortlichen des FC Domstadt Fritzlar aufgezeigt haben, hat mich absolut überzeugt. Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und bin mir sicher, dass ich der Mannschaft auch auf dem Platz weiterhelfen kann.“
Dem pflichtet Trainer Muhammed Gülsen bei und hebt die Vielseitigkeit seines neuen Spielers hervor: „Inge kann alle Positionen spielen und wird gerade unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung helfen. Außerdem ist er eine absolute Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz.“