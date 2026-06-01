Dritter Neuzugang: Ingmar Merle wechselt zur neuen Saison

Der sportliche Leiter Jan Scharke hebt die Gespräche mit Merle hervor: „Der Kontakt zu Ingmar kam über unseren Trainer Muhammed Gülsen, die beiden kennen sich aus ihrer Zeit in Kassel. Man hat vom ersten Telefonat an und später in den persönlichen Gesprächen gemerkt, dass Ingmar immer noch totale Lust auf Fußballspielen hat und unseren Weg sehr genau verfolgt. Er kennt bereits einige unserer Spieler und hat u.a mit Johannes Schmeer in der Jugend und Antonio Bravo Sanchez beim KSV Baunatal zusammengespielt.“ Scharke führt aus, dass die Verpflichtung Merles dem noch jungen Verein FC Domstadt Fritzlar auch außerhalb des Platzes weiterbringen soll: „Ingmar besitzt die B-Trainerlizenz und durch seine Tätigkeit als sportlicher Leiter beim KSV Hessen Kassel hat er Expertise sammeln können, die uns sicher auch in infrastrukturellen Fragen des Vereins weiterhelfen werden.“