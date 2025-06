Dritter Neuzugang für die FSG - Dietz wechselt vom FSV Barleben

Neuzugang Nummer drei bei der FSG Irxleben/Niederndodeleben: Melina Dietz wechselt zur neuen Saison 2025/26 vom FSV Barleben zur FSG Die FSG Irxleben/Niederndodeleben freut sich, eine weitere neue Spielerin als Neuzugang für die kommende Saison bekannt geben zu dürfen: Melina Dietz, 15 Jahre alt, wird künftig das Team als rechte Verteidigerin oder im rechten Mittelfeld verstärken.

Spielerprofil Melina Dietz

Melina spielt bereits seit 11 Jahren Fußball und begann ihre fußballerische Karriere bei Eintracht Ebendorf. Nach einigen Jahren wechselte sie zum FSV Barleben, um sich weiterzuentwickeln. Nun hat sie sich bewusst für den nächsten Schritt entschieden und wechselt nach Irxleben/ Niederndodeleben, um in einer reinen Mädchenmannschaft bzw. Frauenmannschaft zu spielen. „Ich war schon lange auf der Suche nach einer Mädchenmannschaft“, erklärt Melina. „Durch die körperlichen Unterschiede in den Jungsteams war ich immer im deutlichen Nachteil und das wäre auch so weitergegangen. Ich möchte mich mit den Mädels und im Frauenbereich beweisen. Das Team und der Verein haben mich total herzlich empfangen und es macht mir bereits eine Menge Spaß. Die ersten Trainings bei Herrn Böhm waren gewohnt anstrengend, anspruchsvoll und lehrreich - alles ist schneller. Ich freu mich jetzt schon mittrainieren zu dürfen und der Mannschaft zu helfen.“