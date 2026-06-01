Dritter Neuzugang: FCO verpflichtet Verteidiger Arno Hiecke

– Foto: Verein

Der FC Oberlausitz Neugersdorf setzt bei seiner Kaderstruktur weiterhin konsequent auf Regionalität und die Rückholung einstiger Eigengewächse. Wie der Verein über seine digitalen Kanäle vermeldete, wechselt der Defensivspieler Arno Hiecke zur kommenden Saison 2026/2027 zurück zu den Blau-Weißen. Der 19-Jährige ist damit der dritte feste Neuzugang für die neue Spielzeit.

Hiecke ist in Neugersdorf kein Unbekannter: Bis zum Jahr 2021 war er bereits im Nachwuchsbereich des FCO aktiv, ehe er den nächsten Schritt wagte und in das Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC wechselte. Bei den Himmelblauen durchlief der Abwehrspieler alle Altersklassen und kam in der gerade abgelaufenen Saison 2025/2026 in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Nun folgt die Rückkehr zu den Wurzeln.

Der Transfer ist das Ergebnis eines monatelangen Werbens. Erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen des FCO und dem Spieler wurden bereits im Januar dieses Jahres geführt und in den vergangenen Monaten sukzessive intensiviert. Dass sich Hiecke letztlich für eine Rückkehr in die Heimat entschied, verbucht der Verein als Erfolg für sein sportliches Konzept.