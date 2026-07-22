Dritter Neuzugang: FC Bad Krozingen verpflichtet Niklas Trüg Vom Bezirksligisten SV Au-Wittnau wechselt Niklas Trüg ins Erlenmattenstadion von PM FC Bad Krozingen · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Auch Niklas ist beim FCK kein Unbekannter: In der Saison 2024/2025 spielte der heute 19-Jährige für unsere U19 und kam damals in 16 Spielen zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit stand er für den SV Au-Wittnau in 13 Bezirksliga-Spielen auf dem Platz und konnte erste Erfahrungen im Aktivbereich sammeln. Der große, robuste Innenverteidiger besticht nicht nur durch seine Zweikampfverhalten, sondern auch durch einen guten Spielaufbau. Der FCK freut sich sehr mit Niklas Trüg einen weiteren Defensivspieler begrüßen zu können. Nach Ryan-Joel Nöthel und David Wagener ist Niklas der dritte Spieler, der in diesem Sommer zum FCK zurückkehrt und gemeinsam mit acht Spielern aus der U19 der insgesamt elfte Neuzugang. Auf der Gegenseite haben den FCK im Sommer folgende Spieler verlassen: Robin Abel, Ibrahim Bayram, Kaan Boz (alle VfR Hausen), Daniel Flat, Marko Subotic (SV Hartheim/Bremgarten), Aykut Sönmes (ASV Merdingen), Ferdinand Kalf (Ziel unbekannt). Leider wird auch Yannick Solowjeff berufsbedingt ab Mitte der Hinrunde dem FCK nicht bzw. nur teilweise zur Verfügung stehen. Der FCK begrüßt alle seine Neuzugänge und bedankt sich bei seinen Abgängen und wünscht jedem einzelnen sportlich wie privat für die Zukunft alles Gute – Foto: Verein

Auch Niklas ist beim FCK kein Unbekannter: In der Saison 2024/2025 spielte der heute 19-Jährige für unsere U19 und kam damals in 16 Spielen zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit stand er für den SV Au-Wittnau in 13 Bezirksliga-Spielen auf dem Platz und konnte erste Erfahrungen im Aktivbereich sammeln. Der große, robuste Innenverteidiger besticht nicht nur durch seine Zweikampfverhalten, sondern auch durch einen guten Spielaufbau.

Der FCK freut sich sehr mit Niklas Trüg einen weiteren Defensivspieler begrüßen zu können.

Nach Ryan-Joel Nöthel und David Wagener ist Niklas der dritte Spieler, der in diesem Sommer zum FCK zurückkehrt und gemeinsam mit acht Spielern aus der U19 der insgesamt elfte Neuzugang. Auf der Gegenseite haben den FCK im Sommer folgende Spieler verlassen: Robin Abel, Ibrahim Bayram, Kaan Boz (alle VfR Hausen), Daniel Flat, Marko Subotic (SV Hartheim/Bremgarten), Aykut Sönmes (ASV Merdingen), Ferdinand Kalf (Ziel unbekannt). Leider wird auch Yannick Solowjeff berufsbedingt ab Mitte der Hinrunde dem FCK nicht bzw. nur teilweise zur Verfügung stehen.