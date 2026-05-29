Dritter Neuer vom BSC: FV Endenich holt Robin Bird

Während in der Landesliga Staffel 1 noch zwei Spieltage zu absolvieren sind und der FV Endenich mit 43 Punkten gesichert auf dem fünften Tabellenplatz rangiert, läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter auf Hochtouren. Dem FVE ist dabei ein echter Coup gelungen: Mit Robin Bird wechselt ein gestandener Höherklassig-Akteur nach Endenich, der sich trotz namhafter sportlicher Vita ganz bewusst für den Schritt in die Landesliga entschieden hat.
Der 24-jährige Offensivspieler bringt eine erstklassige Ausbildung mit nach Endenich. Bird wurde unter anderem bei Viktoria Köln geschliffen und stand in seiner bisherigen Laufbahn für den VfL Wolfsburg II, Fortuna Düsseldorf II und zuletzt den Bonner SC auf dem Feld. Insgesamt bringt es der beidfüßige Rechtsaußen auf 95 Einsätze in der Regionalliga.
Beim FVE ist Bird der insgesamt siebte Neuzugang für die neue Saison – und ein bekanntes Gesicht im doppelten Sinne. Er ist nach Markus Wipperfürth und Adis Omerbasic bereits der dritte Spieler, der in diesem Transferfenster vom Regionalligisten Bonner SC nach Endenich wechselt. Zudem trifft Bird beim FVE mit Tarik Dogan auf einen weiteren Akteur, mit dem er in der Vergangenheit beim BSC gemeinsam in der Regionalliga auf dem Platz stand.
Dass der Wechsel überhaupt zustande kam, liegt an einer grundlegenden Weichenstellung im Leben des 24-Jährigen. Bird priorisiert künftig seine berufliche Laufbahn außerhalb des Fußballs, will den Sport auf ambitioniertem Niveau aber nicht missen. Obwohl sein Vertrag beim Bonner SC eigentlich noch ein weiteres Jahr gelaufen wäre, setzte sich der Offensivmann persönlich dafür ein, den Transfer zu realisieren.
„Wir bedauern Robins Entscheidung sehr, haben dafür aber selbstverständlich großes Verständnis und respektieren diesen Schritt. Robin war sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Für seine berufliche wie sportliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste und bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot des BSC“, wird BSC-Sportdirektor Daniel Zillken auf der Vereinshomepage zitiert.
Hocherfreut ist hingegen FVE-Sportdirektor Markus Köppe über den Transfer. Bird bringe genau das Profil mit, was man gesucht habe: „Er ist dribbelstark, extrem antrittsschnell und kann in der Offensive praktisch jede Position spielen. Genau diese Variabilität, Dynamik und Qualität haben wir gesucht. Aber was diesen Transfer wirklich besonders macht, geht weit darüber hinaus. Robin hat sich ganz bewusst für seine Zukunft im väterlichen Betrieb entschieden und möchte aus beruflichen Gründen die zeitliche Belastung der Regionalliga nicht mehr in dieser Form weiterführen. Dass er diesen Schritt so klar für sich definiert und trotzdem weiter ambitioniert Fußball spielen will, spricht absolut für ihn. Hinzu kommt, dass Robin aktiv daran mitgearbeitet hat, diesen Wechsel zu realisieren. Sein Vertrag beim Bonner SC wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen und trotzdem hat er alles dafür getan, dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten. Das zeigt einfach, wie sehr er Lust auf diesen Weg und auf die Aufgabe beim FV Endenich hat. Das ist alles andere als selbstverständlich und verdient größten Respekt.“