Dritter Neuer vom BSC: FV Endenich holt Robin Bird Der 24-jährige Angreifer bringt die Erfahrung aus 95 Regionalliga-Spielen mit. von Andreas Santner · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

Robin Bird (li.) komplettiert das Transfer-Trio vom Bonner SC zum FV Bonn-Endenich. – Foto: Boris Hempel

Während in der Landesliga Staffel 1 noch zwei Spieltage zu absolvieren sind und der FV Endenich mit 43 Punkten gesichert auf dem fünften Tabellenplatz rangiert, läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter auf Hochtouren. Dem FVE ist dabei ein echter Coup gelungen: Mit Robin Bird wechselt ein gestandener Höherklassig-Akteur nach Endenich, der sich trotz namhafter sportlicher Vita ganz bewusst für den Schritt in die Landesliga entschieden hat.

Der 24-jährige Offensivspieler bringt eine erstklassige Ausbildung mit nach Endenich. Bird wurde unter anderem bei Viktoria Köln geschliffen und stand in seiner bisherigen Laufbahn für den VfL Wolfsburg II, Fortuna Düsseldorf II und zuletzt den Bonner SC auf dem Feld. Insgesamt bringt es der beidfüßige Rechtsaußen auf 95 Einsätze in der Regionalliga. Beim FVE ist Bird der insgesamt siebte Neuzugang für die neue Saison – und ein bekanntes Gesicht im doppelten Sinne. Er ist nach Markus Wipperfürth und Adis Omerbasic bereits der dritte Spieler, der in diesem Transferfenster vom Regionalligisten Bonner SC nach Endenich wechselt. Zudem trifft Bird beim FVE mit Tarik Dogan auf einen weiteren Akteur, mit dem er in der Vergangenheit beim BSC gemeinsam in der Regionalliga auf dem Platz stand.

Berufliche Zukunft im Fokus Dass der Wechsel überhaupt zustande kam, liegt an einer grundlegenden Weichenstellung im Leben des 24-Jährigen. Bird priorisiert künftig seine berufliche Laufbahn außerhalb des Fußballs, will den Sport auf ambitioniertem Niveau aber nicht missen. Obwohl sein Vertrag beim Bonner SC eigentlich noch ein weiteres Jahr gelaufen wäre, setzte sich der Offensivmann persönlich dafür ein, den Transfer zu realisieren.

Markus Köppe (li.) begrüßt Neuzugang Robin Bird. – Foto: FVE