Dritter Neuer in Tännesberg: Daniel Kutlak kommt

Sportlicher Leiter Lucio Lobinger (rechts) präsentiert mit Daniel Kutlak den nächsten Neuzugang. – Foto: TSV Tännesberg

Vorzeitig konnte Nord-Bezirksligist TSV Tännesberg den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Für die Entscheidungsträger heißt das: Planungssicherheit. Die Kaderplanungen schreiten weiter voran. Bislang wurden mit Keeper Kai Wolfram und „Sechser“ Luis Kneissl zwei junge Neuverpflichtungen vorgestellt. Nun folgt der dritte. Daniel Kutlak kommt im Sommer vom aktuellen Ligakonkurrenten SpVgg SV Weiden II. Der 26-jährige Schienenspieler soll die Tännesberger Mannschaft künftig auf den Außenpositionen – sowohl offensiv als auch defensiv – verstärken und deutlich flexibler machen.

„Daniel ist ein unglaublich vielseitiger, technisch starker und athletischer Spieler, der zudem charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft passt. Er hat uns im Probetraining absolut überzeugt, weshalb wir uns absolut sicher sind, dass er sowohl sportlich als auch menschlich ein absoluter Gewinn für unseren Verein ist. Wir freuen uns darauf, Daniel im Trikot des TSV Tännesberg spielen zu sehen“, sagen Trainer Ibrahim Devrilen und Sportlicher Leiter Lucio Lobinger über den Neuzugang.



Kutlak selbst lässt wissen: „Für mich geht's mit dem Wechsel nach Tännesberg zurück zu dem, warum ich Fußball spiele: Spaß, Entwicklung und jeden Tag ein Stück besser werden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir hierfür direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Schritt für mich ist und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und die Herausforderungen.“ Der 26-jährige Deutsch-Tscheche lief in dieser Saison für die zweite Mannschaft der SpVgg SV Weiden auf und sammelte dabei zwölf Bezirksliga-Einsätze. Zuvor spielte er für den VfB Rothenstadt sowie für die oberfränkischen Klubs ATG Tröstau und TSV Thiersheim. Weitere Sommer-Neuzugänge möchte man beim TSV Tännesberg, der am Samstag seine Aufwartung bei Meister FC Amberg macht, derweil nicht ausschließen.