Dritter Neuer für Salzweg: Zietek kommt von Grubweg

Der FC Salzweg, derzeitiger Rangdritter der Kreisliga Passau, bastelt weiter am künftigen Kader für die Spielzeit 2025/2026. Als nächsten Neuen konnten die Verantwortlichen des früheren Bezirksoberligisten Dominik Zietek verpflichten. Der 22-jährige Flügelspieler wechselt vom VfB Passau Grubweg zu den Rot-Weißen. Im Herrenbereich hat der Neu-Salzweger bis dato 47 Begegnungen in der A-Klasse (13 Tore, 10 Vorlagen) sowie 21 Einsätze in der Kreisklasse (6/3) bestritten.

"Dominik bringt definitiv nochmal neuen Schwung in unser Spiel“, freut sich Salzwegs Coach Julian Blöchl. Zietek war zuletzt wegen einer schwerwiegenden Schulterverletzung längere Zeit außer Gefecht. "In den nächsten Wochen wird Dominik wieder bei 100 Prozent sein und steht uns somit von Beginn der Vorbereitung an zur Verfügung“, informiert Andreas Dichtleder, Abteilungsleiter des FC Salzweg.







Dominik Zietek ist nach dem neuen Co-Spielertrainer Siegfried Wilhelm (TSV Mauth) und Timo Stadler (FC Obernzell) der dritte Sommer-Transfer der Passauer Vorstädter. Noch befindet sich Salzweg noch im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga Niederbayern, muss aber die beiden noch ausstehenden Matches siegreich gestalten und hoffen, dass Tabellenführer SV Hofkirchen (50 Punkte) und das B-Team des SV Schalding-Heining (49) im Endspurt noch kräftig patzen, denn Hugger, Schröder und Kameraden stehen erst bei 46 Zählern. Zudem ging der direkte Vergleich gegen die Bayernliga-Reserve verloren, so dass die Grün-Weißen nur mehr einen Sieg benötigen, um am Ende sicher vor dem Nachbarn zu stehen.







Restprogramm SV Hofkirchen

25. Spieltag: (A) SV Perlesreut (6.)

26. Spieltag: (H) SV Hohenau (11.)





Restprogramm SV Schalding-Heining II

25. Spieltag: (H) TSV Karpfham (5.)

26. Spieltag: (A) DJK Eberhardsberg (4.)





Restprogramm FC Salzweg

25. Spieltag: (H) DJK Eberhardsberg (4.)

26. Spieltag: (A) TSV Schönberg 1904 (7.)