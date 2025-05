Dritter Neuer bei Kreisliga-Meister, fünfter Wechsel in der Landesliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Trillfingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

236 Spiele. 30 Tore. Ein Leader, den man lieber im eigenen Team hat. Mit Levi verabschiedet sich nicht nur ein überragender Spieler – sondern ein echter Aggressive Leader, wie man ihn in dieser Form nur selten findet: kompromisslos im Zweikampf, stark im Spielaufbau und immer mittendrin, wenn es um Erfolg, Druck oder Titel ging. Seit der Saison 2016/2017 trug Levi das Trikot des TSV – und war Herzstück im Zentrum, Chef auf der Sechs und Sprachrohr in hitzigen Momenten.

Ein Spieler mit Kante und Klarheit, aber auch mit technischem Feingefühl – der Spagat zwischen harter Kante und feinem Fuß. Genau das machte ihn so besonders.

+++

+++

TSV RSK Esslingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die sportliche Leitung konnte mit Milan Zeljkovic den dritten Neuzugang für die kommende Saison fix machen. Milan wechselt vom 1. FC Frickenhausen aus der Bezirksliga hoch auf die Katharinenlinde. Der 30-Jährige bringt mächtig viel Bezirksliga Erfahrung mit und konnte schon seine Klasse u.a in Köngen, Deizisau und Möhringen unter Beweis stellen. Der Offensivallrounder passt mit seiner Abschlussstärke perfekt in das Team von Kovacic und Weißenborn. Milan selbst äußert sich: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison beim RSK. Ich kann’s ehrlich gesagt kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Nach fast zwei Monaten verletzungsbedingter Pause habe ich den Fußball richtig vermisst. Es hat einfach gefehlt.

Schon letztes Jahr war ich mit Marko in Kontakt – damals hat es leider noch nicht geklappt, aber umso schöner, dass es dieses Jahr endlich gepasst hat. Jetzt will ich einfach wieder auf dem Platz stehen und Gas geben.“

+++

+++