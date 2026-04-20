Dritter Ligasieg in Folge für den FC Kray

Der FC Kray hat seine Erfolgsserie in der Landesliga ausgebaut. – Foto: Markus Becker

Von Beginn an war der FC Kray spielbestimmend. Der Ball lief gut durch die Reihen und das Team schaffte es, gegnerische Offensivbemühungen im Keim zu ersticken. Jedoch blieben gute Torchancen zuerst Mangelware. Bis zur 30. Minute: Benludvig Elad kam im gegnerischen Sechzehner an den Ball, überwand Lintfort Keeper Jan Philip Roolfs und traf zur 1:0-Führung. In der Folgezeit änderte sich am Spielbild nicht viel. Kray hatte weiterhin Ball und Gegner im Griff, doch man kam nicht in aussichtsreiche Abschlusssituationen, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging.

Aus dieser kam die Krayer Mannschaft dann richtig gut heraus, denn es waren gerade einmal vier Minuten gespielt, als der nächste Treffer fiel. Benludvig Elad setzte sich auf links stark durch, passte quer zu Milot Ademi, der keine Mühe hatte, zum 2:0 einzuschieben. Lintfort kam im Anschluss zwar etwas besser ins Spiel, jedoch gelang es nicht, Druck auf die Defensive der Krayer Mannschaft auszuüben. Glück dann für Kray in der 70. Minute, als ein Schuss von Lintforts Simon Schwarz die Latte streifte. Auf der Gegenseite ergaben sich für den FCK Konterchancen, die jedoch nicht zu weiteren Treffern führten, sodass den Gästen quasi mit dem Schlusspfiff durch Julian Klement noch der Anschlusstreffer gelang.