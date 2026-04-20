Dritter Ligasieg in Folge für den FC Kray

Landesligist FC Kray bleibt in der Erfolgsspur. Im Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Lintfort gelang dem Team um Kapitän Danilo Settimo Curaba ein verdienter 2:1-Erfolg.
Von Beginn an war der FC Kray spielbestimmend. Der Ball lief gut durch die Reihen und das Team schaffte es, gegnerische Offensivbemühungen im Keim zu ersticken. Jedoch blieben gute Torchancen zuerst Mangelware. Bis zur 30. Minute: Benludvig Elad kam im gegnerischen Sechzehner an den Ball, überwand Lintfort Keeper Jan Philip Roolfs und traf zur 1:0-Führung. In der Folgezeit änderte sich am Spielbild nicht viel. Kray hatte weiterhin Ball und Gegner im Griff, doch man kam nicht in aussichtsreiche Abschlusssituationen, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging.
Aus dieser kam die Krayer Mannschaft dann richtig gut heraus, denn es waren gerade einmal vier Minuten gespielt, als der nächste Treffer fiel. Benludvig Elad setzte sich auf links stark durch, passte quer zu Milot Ademi, der keine Mühe hatte, zum 2:0 einzuschieben. Lintfort kam im Anschluss zwar etwas besser ins Spiel, jedoch gelang es nicht, Druck auf die Defensive der Krayer Mannschaft auszuüben. Glück dann für Kray in der 70. Minute, als ein Schuss von Lintforts Simon Schwarz die Latte streifte. Auf der Gegenseite ergaben sich für den FCK Konterchancen, die jedoch nicht zu weiteren Treffern führten, sodass den Gästen quasi mit dem Schlusspfiff durch Julian Klement noch der Anschlusstreffer gelang.
Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: „Wir haben heute auch ein gutes Spiel abgeliefert. Vielleicht hatten wir zu Beginn auch ein Stück weit das nötige Spielglück, weil wir in den richtigen Momenten unsere Tore gemacht haben. Das zweite Tor direkt nach der Halbzeit war dabei besonders wichtig. Wir hätten unsere Kontersituationen dennoch deutlich besser ausspielen müssen, vielleicht wäre so auch noch das dritte Tor möglich gewesen. Der Gegner hat es uns dabei alles andere als leicht gemacht. Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft gespielt. Umso mehr verdient unsere Defensivleistung ein großes Lob, wie wir das wegverteidigt haben, war richtig stark. Gleichzeitig haben wir es auch immer wieder geschafft, uns in schwierigen Situationen hinten spielerisch zu lösen, den Ball laufen zu lassen und das Spiel nach vorne anzutreiben. Auch die Einwechselspieler haben sofort alles gegeben, und genau das ist in unserer aktuellen Phase enorm wichtig. Am Ende steht ein völlig verdienter Sieg. Vielleicht hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können, aber das ist zweitrangig. Entscheidend sind die drei Punkte, und damit sind wir sehr zufrieden. Wir wollten den Schwung mitnehmen, haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen."