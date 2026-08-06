Dritter Kreuzbandriss beim TSV Pentenried: Verletztenmisere hält vor neuer Kreisklasse-Saison an Fußball von Kilian Drexl · Gestern, 17:37 Uhr · 0 Leser

Pentenried,28.07.2026, Fußball Pokal TSV Pentenried-TSV Gilching, Nr.11(weiß), Nr.23(Gilching) – Foto: Andrea Jaksch

Trotz neuerlicher Verletzungsprobleme will sich der TSV Pentenried in der neuen Kreisklasse-Saison nicht verstecken. Für einen Top-Platz muss aber alles passen.

Eine ungewöhnliche Erfahrung hat Stefan Suchanke in mehr als 30 Jahren im Fußballgeschäft häufig gemacht. „Je schlechter die Vorbereitung, umso besser war die Saison – und andersherum“, sagt der Trainer des TSV Pentenried vor dem Punktspielstart in gut einer Woche. Wirklich anwenden lässt sich dieser Erfahrungswert auf die vergangenen Wochen am Römerfeld aber kaum, schließlich wechselten sich in der Vorbereitung der Kreisklasse-Fußballer stärkere und schwächere Auftritte ab. „Uns fehlt noch die Konstanz“, erklärt Suchanke. Dies gilt besonders auf personeller Ebene. Obwohl sich die Pentenrieder im Sommer ordentlich verstärkt und mit Tuncay Karaduman (zu SV Planegg-Krailling II) nur einen Abgang zu verzeichnen haben, war bislang noch nicht jeder der knapp zehn Neuzugänge einsatzfähig. „Wir konnten noch nicht einmal mit derselben Aufstellung spielen“, sagt der Trainer. So fehlten bislang unter anderem Eric Buckl und Julian Batzer, die gemeinsam mit Anton Michl und Fabian Boitin vom TSV Gilching ans Römerfeld gewechselt waren.

Die Verpflichtungen sollten der jungen Mannschaft Stabilität verleihen und die Ausfälle mehrerer langzeitverletzter Pentenrieder auffangen. Die erste „Hiobsbotschaft“ (Suchanke) ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Für Stürmer Boitin ist die Saison wahrscheinlich bereits gelaufen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Im ersten Testspiel gegen den ESV München (3:6) zog sich der 26-Jährige einen Kreuzbandriss zu – und setzt damit die Verletztenmisere der Römerfelder fort. Bereits im Vorjahr hatten sich mit TSV-Toptorjäger Constantin Irzinger und Defensivspezialist Andreas Langer zwei Spieler schwere Knieverletzungen zugezogen. Für beide ist eine Rückkehr in der Hinrunde noch kein Thema. Suchanke bedauert das Verletzungspech: „In knapp einem Jahr ist das schon der dritte Kreuzbandriss hier. In Planegg habe ich über zwei Jahre keinen einzigen erlebt.“ Vom neuen Zugangs-Quartett aus Gilching lief bisher effektiv also nur Anton Michl in der Vorbereitung auf. Wichtig ist, auch ihn nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Juni 2025 im Relegationsspiel des TSV Gilching II gegen den FC Real Kreuth zugezogen hatte, behutsam heranzuführen. Schließlich soll der 26-jährige Mittelfeldspieler als spielender Co-Trainer fungieren. „Es ist besser, die Dinge mit vier Augen zu sehen als nur mit zwei. Auf dem Feld hat er auch noch mal einen etwas anderen Blick“, sagt Suchanke. Ferner überzeugte mit Luca Dachgruber ein weiterer Neuer. Der ehemalige Kicker des TV Stockdorf kehrte von Kreisklasse-Aufsteiger SG Schäftlarn/Baierbrunn zurück ins Würmtal. In den vergangenen Jahren traf der 25-Jährige mehrfach zweistellig in der A-Klasse. „Er hat sich schon gut eingebunden“, lobt Suchanke.