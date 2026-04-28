Dritter Kreisliga-A-Rückzug in Duisburg - Folgen für Auf- und Abstieg

Im Fußballkreis Duisburg-Dinslaken-Mülheim wird die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, durcheinandergewirbelt, denn das Schlusslicht Duisburger FV II hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet. Weil der Rückzug vor dem 1. Mai vorgenommen wurde, werden alle bisherigen Partien - 25 an der Zahl - aus der Wertung genommen.
In der Tabelle führt plötzlich die TuS Mündelheim und nicht mehr Fatihspor Mülheim. Allerdings hat Mündelheim schon am kommenden Wochenende spielfrei. Im Abstiegskampf rutscht ETuS Bissingheim plötzlich auf einen Abstiegsplatz, weil das Team gleich sechs Punkte verliert - dafür klettern Taxi Duisburg und Rot-Weiss Mülheim in der Tabelle.
26. Spieltag: (H) TuS Mündelheim (2.)
27. Spieltag: (A) SV Rot-Weiss Mülheim (14.)
28. Spieltag: (H) Mülheimer SV 07 II (8.)
29. Spieltag: (A) SV Heißen (6.)
30. Spieltag: (H) FC Taxi Duisburg (13.)
26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II zg.
So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - Mülheimer SV 07 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II
So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908
So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 II zg.
30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - FC Taxi Duisburg
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: