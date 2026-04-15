Dritter Heimsieg in Folge? Vilstallöwen empfangen Dietfurt am Sonntag

Seit der Rückrunde zeigt sich Flügelflitzer Jonas Brambs in Bestform. Gegen Dietfurt erwartet man in der FCE-Arena eine physisch starke Gäste-Abwehr. – Foto: Thomas Martner

Gleich drei Heimspiele stehen am Sonntag in Eberspoint auf dem Programm: Neben den beiden Partien der zweiten und dritten Mannschaft der Vilstallöwen gegen die SG SSVH will die Kirschner-Elf gegen Dietfurt erneut die drei Punkte vor heimischen Publikum behalten.

„Aus dem Hinspiel wissen wir, wie unangenehm Dietfurt zu bespielen ist. Die Truppe ist physisch enorm stark und arbeitet defensiv sehr diszipliniert, was die Räume in den gefährlichen Zonen schon sehr eng macht“, warnt Kirschner vor dem kommenden Gegner. Gerade diese kompakte Spielweise dürfte die FCVE-Offensive vor Herausforderungen stellen. Hinzu kommt, dass Dietfurt mit neuem Selbstvertrauen anreisen wird: „Die Gäste werden zudem mit ordentlich Selbstvertrauen anreisen, nachdem sie nun gegen Ulbering zuhause dreifach punkten konnten“, so Kirschner weiter. Dennoch ist die Zielsetzung der Vilstallöwen klar formuliert: Vor eigenem Publikum will man die Kontrolle übernehmen und die Partie am Sonntag frühzeitig in die gewünschten Bahnen lenken. „Da erwartet uns ein hartes Stück Arbeit, welche wir aber natürlich meistern und die drei Punkte bei uns behalten wollen.“

Nach dem 3:2 Auswärtssieg in Gangkofen sollen am Sonntag gegen die SG SSVH die Punkte in Eberspoint behalten werden. Das Hinspiel in Huldessen blieb in schlechter Erinnerung: Eine äußerst schwache Schiedsrichterleistung nutzte der Tabellenzweite zu seinem Vorteil und gewann mit 3:0 – Foto: Julian Maierhofer

Auch der FCVE II könnte nach den Heimspielen gegen Rapid Vilsheim und der SG Kumhausen im Herbst letzten Jahres den dritten Heimsieg in Folge einfahren. Rexhepi und Co. schielen noch auf den dritten Tabellenplatz während die Gäste sich allmählich für die Aufstiegsrelegation vorbereiten: Mit acht Punkten Vorsprung auf Rang drei und sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Geisenhausen II dürfte sich bis Mitte Mai nicht mehr verändern.

Spannend ist noch das Meisterschaftsrennen beim FCVE III: Nach der Niederlage gegen Mertsee II ist ein Heimsieg gegen die SG SSVH II Pflicht. In gut zwei Wochen kommt es dann zum Show-Down um die Meisterschaft, wenn Mittelskirchen II zum Heimspiel nach Eberspoint aufkreuzt.

Die FCVE A-Jugend hat nach dem Heimsieg gegen die SG Tann am Samstagnachmittag im Derby den TSV Haarbach als Kontrahenten. Auf dem "Haarbacher Berg" soll der Aufwärtstrend von Incerti und Co. fortgesetzt werden. "Wir kommen sehr gut aus den Startlöchern nach der Winterpause. Gegen die SG Tann hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie in Stande ist und mit jedem Team der Liga mithalten kann. Im Derby werden Kleinigkeiten entscheiden aber wir wollen Zählbares aus Haarbach mitnehmen", so die beiden Trainer Thomas Schellner und Alex Gruber unter der Woche.