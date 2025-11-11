Dritter gegen Zweiter – das Topspiel steigt im Waldstadion Freren

Ein echtes Spitzenspiel steht an: Die SG Freren empfängt morgen Abend (Anstoß 20:00 Uhr) den derzeitigen Taillenweiten Union Lohne — ein Duell, das in der Bezirksliga Weser-Ems als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf gilt. Das Waldstadion wird dabei zum Schauplatz eines direkten Vergleichs zweier formstarker Teams, denen kaum Fehler verziehen werden.

Die Tabelle zeigt ein enges Bild an der Spitze: ASV Altenlingen führt, Union Lohne und SG Freren folgen dicht dahinter — Zähler und Torverhältnis könnten nach diesem Spiel wieder neu gemischt werden.

Union Lohne liegt knapp vor Freren und entstammt einer Mannschaft, die mit hoher Effizienz in der Offensive auftritt; zuletzt setzte Lohne sich am vergangenen Wochenende auswärts deutlich durch (1:5 in Emslage) – auch wenn die zweite Mannschaft nicht so wirklich von Trainer Dennis Borde entsprach. Auch Freren kam mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn aus dem Wochenende und setzte sich damit gegen einen direkten Konkurrenten durch. Beide Ergebnisse untermauern die aktuelle Leistungsstärke beider Teams und erhöhen die Erwartungen für das direkte Aufeinandertreffen.

Stimmen aus Freren – Florian Hoff überzeugt von Mannschaftsstimmung

„Das Duell am Mittwochabend darf ohne Zweifel als Spitzenspiel bezeichnet werden. Kleinigkeiten werden über Sieg oder Niederlage entscheiden und natürlich hoffen wir auf einen Sahnetag ohne Fehler im eigenen System. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist hervorragend, die Vorfreude groß. Die Jungs sind heiß auf dieses Spiel. Spätestens wenn das Flutlicht angeht, soll die nötige Gier da sein, um die drei Punkte in Freren zu behalten.Wegen meiner darf das heimische Waldstadion auch gerne zum Hexenkessel werden. Ich erinnere mich zurück an das Spiel der letzten Saison in Lohne. Das war beeindruckend und wir freuen uns auf jeden Zuschauer, der den Weg ins Waldstadion findet.“, so Hoff.

Kleinigkeiten, so Hoff, werden entscheiden — das ist treffend. Wer die Fehlerquote minimiert, in den entscheidenden Zweikämpfen die Oberhand behält und Standards/Flanken besser ausspielt, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit die drei Punkte einfahren. Erwartet wird ein intensives, enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten – dennoch kann ein Spielverlauf immer schwer prognostiziert werden. Was jedenfalls feststeht: Beide Trainer hoffen auf eine große Kulisse, mit Unterstützung sowohl auf Heim- als auf Gästeseite – vorbeischauen wird sich lohnen!

Anpfiff im Waldstadion Freren ist dann morgen Abend um 20:00 Uhr.