Dritter gegen Vierter: TSV Langenau will an Aufheim Holzschwang vorbei

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller steht das Titelrennen zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SC Staig im Fokus. Neu-Ulm empfängt den TSV Blaustein, während Staig bei der SG Öpfingen antritt. Im Tabellenkeller treffen der SV Jungingen und der SV Asselfingen aufeinander. Zudem empfängt der SV Offenhausen den SV Ringingen. Am Samstag stehen weitere Partien an, darunter das Duell zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem TSV Langenau.​