Allgemeines
Dritter gegen Vierter: Brisantes Flutlichtduell bei der SG Empfingen

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause bringt Klarheit im Titelrennen: Spitzenreiter SV Zimmern spürt den Atem von TSG Balingen II und SG Empfingen, während Nagold, Nehren und Bösingen um das vordere Mittelfeld buhlen. Unten zählen für Ergenzingen, Tübingen, Harthausen/Scher und Freudenstadt nur Punkte, um mit einem besseren Gefühl in die Pause zu gehen.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
19:00

Die SG Empfingen empfängt den VfL Nagold zum Topduell Dritter gegen Vierter. Beide Teams überzeugen mit stabilen Bilanzen, Empfingen setzt auf Heimstärke, Nagold auf Umschaltmomente – ein enges Spiel mit Signalwirkung für die Spitze.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
14:30

Der SV Zimmern will gegen den Aufsteiger VfL Mühlheim seine Tabellenführung untermauern. Die Gäste liegen im hinteren Mittelfeld und werden kompakt verteidigen müssen, um Zimmerns variable Offensive einzubremsen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
14:30

Der VfL Pfullingen trifft auf den SSC Tübingen in einem richtungsweisenden Derby für das untere Mittelfeld. Pfullingen sucht Anschluss nach oben, Tübingen braucht jeden Zähler, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
14:30

Schlusslicht Spvgg Freudenstadt erwartet den FC 07 Albstadt zu einem Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Für beide gilt: Defensive Stabilität zuerst, denn jeder Fehler könnte im Rennen um den Klassenerhalt teuer werden.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
14:30

Der SV Nehren misst sich mit dem VfB Bösingen im Spitzenspiel der Verfolger. Beide punktgleich, beide torgefährlich – Kleinigkeiten wie Standards und Zweikampfschärfe dürften über die Winteraussichten entscheiden.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:30

Der SV Croatia Reutlingen recepcioniert TSG Balingen II und will nach oben schauen, doch der Zweite reist mit großer Offensivpower an. Gelingt es den Gastgebern, das Tempo zu drosseln, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
14:30

Der SC 04 Tuttlingen geht gegen den TSV Harthausen/Scher als Favorit in ein Duell zweier Welten. Tuttlingen peilt den Sprung in die sichere Zone der Tabelle an, der Vorletzte braucht eine äußerst disziplinierte Vorstellung.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
14:30

TuS Ergenzingen trifft auf den SV Seedorf im direkten Duell der Nachbarn im Tabellenkeller. Ergenzingen will mit Heimdruck die Trendwende erzwingen, Seedorf baut auf Effizienz, um die Winterpause über dem Strich anzupeilen.

