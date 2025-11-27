Dritter gegen Vierter: Brisantes Flutlichtduell bei der SG Empfingen

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause bringt Klarheit im Titelrennen: Spitzenreiter SV Zimmern spürt den Atem von TSG Balingen II und SG Empfingen, während Nagold, Nehren und Bösingen um das vordere Mittelfeld buhlen. Unten zählen für Ergenzingen, Tübingen, Harthausen/Scher und Freudenstadt nur Punkte, um mit einem besseren Gefühl in die Pause zu gehen.

Die SG Empfingen empfängt den VfL Nagold zum Topduell Dritter gegen Vierter. Beide Teams überzeugen mit stabilen Bilanzen, Empfingen setzt auf Heimstärke, Nagold auf Umschaltmomente – ein enges Spiel mit Signalwirkung für die Spitze.

Der SV Zimmern will gegen den Aufsteiger VfL Mühlheim seine Tabellenführung untermauern. Die Gäste liegen im hinteren Mittelfeld und werden kompakt verteidigen müssen, um Zimmerns variable Offensive einzubremsen.



Der VfL Pfullingen trifft auf den SSC Tübingen in einem richtungsweisenden Derby für das untere Mittelfeld. Pfullingen sucht Anschluss nach oben, Tübingen braucht jeden Zähler, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.



Schlusslicht Spvgg Freudenstadt erwartet den FC 07 Albstadt zu einem Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Für beide gilt: Defensive Stabilität zuerst, denn jeder Fehler könnte im Rennen um den Klassenerhalt teuer werden.

Der SV Nehren misst sich mit dem VfB Bösingen im Spitzenspiel der Verfolger. Beide punktgleich, beide torgefährlich – Kleinigkeiten wie Standards und Zweikampfschärfe dürften über die Winteraussichten entscheiden.

Der SV Croatia Reutlingen recepcioniert TSG Balingen II und will nach oben schauen, doch der Zweite reist mit großer Offensivpower an. Gelingt es den Gastgebern, das Tempo zu drosseln, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.



Der SC 04 Tuttlingen geht gegen den TSV Harthausen/Scher als Favorit in ein Duell zweier Welten. Tuttlingen peilt den Sprung in die sichere Zone der Tabelle an, der Vorletzte braucht eine äußerst disziplinierte Vorstellung.

TuS Ergenzingen trifft auf den SV Seedorf im direkten Duell der Nachbarn im Tabellenkeller. Ergenzingen will mit Heimdruck die Trendwende erzwingen, Seedorf baut auf Effizienz, um die Winterpause über dem Strich anzupeilen.