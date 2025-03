Dritter gegen Vierter beim VfR Mannheim, TSG Balingen vor hoher Hürde

Der FC Nöttingen geht als Favorit in das Duell mit Calcio Leinfelden-Echterdingen. Während die Hausherren zuletzt knapp mit 1:0 in Zuzenhausen gewannen, bleibt Calcio nach der 0:1-Niederlage gegen SSV Reutlingen weiter tief im Abstiegskampf. Für die Gäste ist ein Sieg fast schon Pflicht, um die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

In einem der Topspiele des Spieltags trifft der Dritte auf den Vierten. Mannheim will nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen den SV Fellbach wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Aalen ist defensiv stabil, hat aber in der Offensive noch Luft nach oben.

---