Dritter gegen Vierter: Acosta II vor schwerer Aufgabe in Hondelage

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 wartet auf den BSC Acosta II eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Der Aufsteiger reist am Sonntag (14 Uhr) zum MTV Hondelage, der punktgleich mit den Braunschweigern zu den direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel zählt.
Die Vorbereitung auf die Partie verlief für Trainer Uwe Stucki allerdings alles andere als ruhig. „Auch an diesem Sonntag wird der Kader wieder reichlich durcheinandergewirbelt. Aktuell werden zehn Spieler aus unterschiedlichen Gründen fehlen“, erklärt der Trainer. Neben Verletzungen und anderen Ausfällen gibt es auch eine personelle Veränderung im Umfeld der Mannschaft: Matthias-Peter Franz verabschiedet sich für ein halbes Jahr nach Japan.
Dafür steht Paul Niebuhr erstmals zur Verfügung, der aus beruflichen Gründen von der ersten Mannschaft zum BSC Acosta II gewechselt ist, ist ab sofort spielberechtigt und könnte direkt eine Option für Stucki sein.
Der Gegner aus Hondelage erwartet trotz der personellen Situation eine anspruchsvolle Partie. Trainer Rafael Schindzielorz sieht in Acosta II eine schwer einzuschätzende Mannschaft. „Mit BSC wartet eine Mannschaft mit dem besten Trainer der Liga auf uns“, sagt er. „Sie sind schwer einzuschätzen, weil sie jedes Wochenende eine andere Mannschaft haben. Sie sind sehr jung und technisch sehr gut ausgebildet.“
Schindzielorz rechnet mit einer intensiven Begegnung: „Das wird ein temporeiches Spiel, wo es hoch und runter geht. Wir müssen ruhig und konzentriert unseren Fußball über 90 Minuten durchsetzen.“
Die Ausgangslage verspricht ein echtes Spitzenspiel. Hondelage liegt mit 29 Punkten aus 16 Spielen aktuell auf Rang drei, Acosta II folgt mit der gleichen Punktzahl direkt dahinter auf Platz vier. Bereits das Hinspiel unterstrich die Ausgeglichenheit beider Teams – im Herbst trennten sie sich 0:0.
Während Acosta zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen Schwicheldt hinnehmen musste, verpasste Hondelage am vergangenen Spieltag knapp einen Punktgewinn und unterlag in der Nachspielzeit 2:1 beim TSV Germania Lamme.
Für den BSC Acosta II geht es nun darum, trotz der vielen personellen Veränderungen wieder Stabilität ins Spiel zu bringen. Ein Punktgewinn in Hondelage würde dem Aufsteiger helfen, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten – und zeigen, dass die Mannschaft auch in schwieriger personeller Situation konkurrenzfähig bleibt.