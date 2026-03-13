Dritter gegen Vierter: Acosta II vor schwerer Aufgabe in Hondelage

– Foto: Friedhelm Brauner

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 wartet auf den BSC Acosta II eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Der Aufsteiger reist am Sonntag (14 Uhr) zum MTV Hondelage, der punktgleich mit den Braunschweigern zu den direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel zählt.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage BSC Acosta BSC Acosta II 14:00 PUSH

Die Vorbereitung auf die Partie verlief für Trainer Uwe Stucki allerdings alles andere als ruhig. „Auch an diesem Sonntag wird der Kader wieder reichlich durcheinandergewirbelt. Aktuell werden zehn Spieler aus unterschiedlichen Gründen fehlen“, erklärt der Trainer. Neben Verletzungen und anderen Ausfällen gibt es auch eine personelle Veränderung im Umfeld der Mannschaft: Matthias-Peter Franz verabschiedet sich für ein halbes Jahr nach Japan.

Dafür steht Paul Niebuhr erstmals zur Verfügung, der aus beruflichen Gründen von der ersten Mannschaft zum BSC Acosta II gewechselt ist, ist ab sofort spielberechtigt und könnte direkt eine Option für Stucki sein. Der Gegner aus Hondelage erwartet trotz der personellen Situation eine anspruchsvolle Partie. Trainer Rafael Schindzielorz sieht in Acosta II eine schwer einzuschätzende Mannschaft. „Mit BSC wartet eine Mannschaft mit dem besten Trainer der Liga auf uns“, sagt er. „Sie sind schwer einzuschätzen, weil sie jedes Wochenende eine andere Mannschaft haben. Sie sind sehr jung und technisch sehr gut ausgebildet.“