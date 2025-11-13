Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jacqueline Maier
Dritter gegen Fünfter beim SV Leonberg/Eltingen, Löchgau ist Favorit
Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags
Der 14. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, spannt den Bogen vom Fernduell um die Spitze bis zu heiklen Aufgaben im Tabellenkeller. Während FV Löchgau und SKV Rutesheim um jeden Zentimeter ringen, suchen die Verfolger nach Rhythmus – und mehrere Nachbarschaftsduelle versprechen enge Korridore und eine niedrige Fehlertoleranz.
TSV Crailsheim empfängt TSV Ilshofen – zwei Teams aus dem Mittelfeld, die zwischen Stabilisierung und Aufbruch pendeln. Kleinigkeiten im Zentrum und die Qualität bei zweiten Bällen dürften den Ausschlag geben.
GSV Pleidelsheim trifft auf TSV Heimerdingen 1910 und braucht gegen den kompakten Gast jeden gelungenen Zugriff. Gelingt frühe Kontrolle, wächst die Chance auf Punkte; ansonsten sprechen Balance und Ruhe für den Absteiger.
FV Löchgau begrüßt SV Kaisersbach – Tabellenführer gegen Abstiegskandidat. Die Heimelf bringt Struktur und Reichweite mit, der Außenseiter setzt auf tiefes Verteidigen und wenige, klare Umschaltmomente.
SG Schorndorf bekommt es mit Sport-Union Neckarsulm zu tun – ein Treffen zweier Mannschaften mit klaren Konterqualitäten. Wer die Restverteidigung stabil hält und die erste Pressinglinie sauber überspielt, nimmt die knappen Punkte mit.