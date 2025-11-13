 2025-10-30T14:25:35.653Z

Dritter gegen Fünfter beim SV Leonberg/Eltingen, Löchgau ist Favorit

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, spannt den Bogen vom Fernduell um die Spitze bis zu heiklen Aufgaben im Tabellenkeller. Während FV Löchgau und SKV Rutesheim um jeden Zentimeter ringen, suchen die Verfolger nach Rhythmus – und mehrere Nachbarschaftsduelle versprechen enge Korridore und eine niedrige Fehlertoleranz.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
14:00

TSV Crailsheim empfängt TSV Ilshofen – zwei Teams aus dem Mittelfeld, die zwischen Stabilisierung und Aufbruch pendeln. Kleinigkeiten im Zentrum und die Qualität bei zweiten Bällen dürften den Ausschlag geben.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:30

GSV Pleidelsheim trifft auf TSV Heimerdingen 1910 und braucht gegen den kompakten Gast jeden gelungenen Zugriff. Gelingt frühe Kontrolle, wächst die Chance auf Punkte; ansonsten sprechen Balance und Ruhe für den Absteiger.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
14:30live

SpVgg Satteldorf misst sich mit TV Oeffingen im Duell „Effizienz gegen Wucht“. Die Gastgeber müssen ihre Übergänge sauber halten, sonst diktiert die torgefährliche Offensivreihe der Gäste das Tempo.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
14:30

SV Leonberg/Eltingen fordert TSG Öhringen im Spitzenspiel der Verfolger. Wer die Halbräume besser schließt und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft im Rennen um Platz zwei.

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:00

FV Löchgau begrüßt SV Kaisersbach – Tabellenführer gegen Abstiegskandidat. Die Heimelf bringt Struktur und Reichweite mit, der Außenseiter setzt auf tiefes Verteidigen und wenige, klare Umschaltmomente.

Sa., 15.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:30live

SSV Schwäbisch Hall empfängt SKV Rutesheim und stellt die eigene Kompaktheit auf den Prüfstand. Ringen um Mittelfeldhoheit und Timing im letzten Drittel werden das Bild prägen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
14:30

SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SG Weinstadt in einem richtungsweisenden Kellerduell. Fehlervermeidung und Standardschärfe sind oberstes Gebot, weil die Partie über schmale Kanten kippen kann.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:30

SG Schorndorf bekommt es mit Sport-Union Neckarsulm zu tun – ein Treffen zweier Mannschaften mit klaren Konterqualitäten. Wer die Restverteidigung stabil hält und die erste Pressinglinie sauber überspielt, nimmt die knappen Punkte mit.

