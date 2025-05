Dritter FCS-Derbysieg in drei Tagen

Die U15 des 1. FC Saarbrücken setzte sich am Dienstagabend im Saar-Derby auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen die SV Elversberg mit 3:2 (2:0) durch. Nach den Frauen und den B-Juniorinnen war es der dritte Derby-Sieg in drei Tagen. Vor der Pause trafen Benno Nalbach und Louis Schmitt zur Halbzeitführung, Janis Hey sorgte dann in der 48. Minute für die Vorentscheidung. Nach dem ersten Gäste-Treffer zwei Minuten danach konnte Elversberg in der Nachspielzeit noch anschließen. In der Tabelle ist das FCS-Team Sechster, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als der nur einen Punkt bessere TSV Schott Mainz. Elversberg folgt mit zwei Punkten Abstand auf Rang Sieben. Bereits am Freitag steht das nächste Ligaspiel an, dann trifft der blau-schwarze Nachwuchs um 20 Uhr an gleicher Stelle auf die TuS aus Koblenz.