Dritter Ex-Bövinghausen-Akteur heuert bei der SpVgg Erkenschwick an

Inan weist in jungen Jahren bereits Erfahrung aus verschiedenen Stationen in der Oberliga und Westfalenliga auf. In der Oberliga war der gebürtige Belgier neben dem TuS Bövinghausen auch für den ASC 09 Dortmund aktiv. In der Westfalenliga spielte er zwei Jahre für die Hammer SpVg.

Ausgebildet wurde Inan unter anderem in der Jugendabteilung des belgischen Erstligisten KVC Westerlo, ehe er in die Knappenschmiede des FC Schalke wechselte. Von dort aus ging es weiter zum MSV Duisburg und schließlich in die U19 von RW Oberhausen, wo er auch einen Einsatz in der Regionalliga West verzeichnen konnte.

Erkenschwicks Sportlicher Leiter Toni Kotziampassis freut sich "auf einen schnellen, dynamischen Flügelstürmer, der im Eins gegen Eins besondere Fähigkeiten besitzt, technisch hervorragend ausgebildet wurde und unser Team in der Offensive verstärken wird".

SpVgg Erkenschwick 2025/26

Trainer: Nassir Malyer (neu)

Zugänge: Oumar Keita (SG Suderwich U19), Amin Bouchra (Hombrucher SV U19), Michael-Marvin West (ASC 09 Dortmund), Lukas Matena (SV Dorsten-Hardt), Niklas Alter (TSC Eintracht Dortmund U19), Elmar Skrijelj (TuS Bövinghausen, bereits im April), Kian Licina (TuS Bövinghausen, bereits im April), Cem-Ali Dogan (BSC Schüren), Andreas Ovelhey (SV Schermbeck), Dario Biancardi (Lüner SV), Marius Lackmann (SV Schermbeck), Barbaros Inan (VTS Iserlohn, zuvor TuS Bövinghausen)

Abgänge: Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Elefterios Theocharis (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Bachmann (SpVg Schonnebeck), Tomislav Simic (TuS Ennepetal), Moritz Isensee (SpVg Schonnebeck), Christoph Kasak (SV Rot-Weiß Deuten), Philipp Rosenkranz (BSV Schüren), Kiyan Gilani (ETB SW Essen)