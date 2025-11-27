Dritter Einsatz von Pyrotechnik: Strafe im vierstellingen Bereich

__________________________________________________________________________________________________



Urteil zum Einsatz von Pyrotechnik

Das Sportgericht Enz/Murr musste sich mit dem Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen eines Spiels der Kreisliga B beschäftigen.



Was war passiert:



Bei der Partie TV Neckarweihingen gegen 07 Ludwigsburg Fußball am 02.11.2025 zündeten die Fans der Gäste, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, eine nicht unerhebliche Menge an Pyrotechnik.



Aufgrund der entstehenden Rauchwolke musste die Partie unterbrochen werden.



Nach Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und des vorliegenden Bildmaterials sah das Sportgericht die Vorwürfe als erwiesen an.



Da dies bereits der dritte aktenkundige Einsatz von Pyrotechnik während eines Spiels war, wurde eine empfindliche Strafe im unteren vierstelligen Bereich ausgesprochen.



Im Urteilstenor wurde dem Verein nahegelegt, sich dringend mit der eigenen Fanbase auseinanderzusetzen, da ein weiterer Vorfall zu Punktabzug oder sogar zu einem Ausschluss aus dem Verband führen kann.