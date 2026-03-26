Dritter Ehningen beim Zweiten Waldstetten, Abstiegskampf in Sontheim

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist Bewegung in fast jeder Tabellenzone. TSV Köngen führt die Liga trotz der jüngsten Niederlage mit 39 Punkten an, doch TSV Ehningen, TSGV Waldstetten und SV Waldhausen sind mit 35 Punkten dicht herangerückt. Dahinter lauern 1. FC Eislingen, TSV Bernhausen und TSV Bad Boll. Im Tabellenkeller wird die Luft für SC Geislingen, MTV Stuttgart und besonders für FV Sontheim/Brenz immer dünner. Nach einem Spieltag voller Wendungen, Rückschläge und Überraschungen steht eine Runde an, in der jeder Punkt noch schwerer wiegt.

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Der FV Sontheim/Brenz hat mit dem überraschenden 1:0 beim TSV Bad Boll ein seltenes, aber lautes Lebenszeichen gesendet. Matthias Schnürch traf in der 81. Minute zum Sieg, der den Aufsteiger immerhin auf sieben Punkte brachte. FV Spfr Neuhausen verlor zuletzt dagegen klar 0:3 gegen den SV Böblingen und steht mit 23 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Neuhausen: 4:0, mit drei Treffern von David Govorušić und einem Tor von Simeon Potsolidis. Nun stellt sich die Frage, ob Sontheim den Schwung des Überraschungssiegs mitnehmen kann oder ob Neuhausen wieder die Klarheit des ersten Duells findet.

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Der 1. FC Eislingen musste sich zuletzt beim 1:1 in Sindelfingen mit einem Punkt begnügen und steht nun bei 33 Punkten. Nach dem frühen Treffer von Marcel Hodzic reichte es nicht zum Sieg, obwohl die Ausgangslage vielversprechend wirkte. SC Geislingen trennte sich von TSVgg Plattenhardt 1:1 und bleibt mit 19 Punkten tief im unteren Bereich. Im Hinspiel gewann Eislingen in Geislingen 3:1 durch Tore von Thomas Arngold und Aykut Durna, der doppelt traf. Für Eislingen ist dieses Heimspiel Pflicht und Chance zugleich. Geislingen dagegen braucht in jedem Spiel Widerstand, Punkte und Hoffnung.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH



Der GSV Maichingen kommt mit breiter Brust. Das 4:0 gegen MTV Stuttgart war ein kraftvoller Auftritt, früh entschieden durch Tore von Michael Klauß, Mario Ferrelli und Filippo Intemperante. Mit 26 Punkten ist Maichingen im Mittelfeld stabilisiert. TSV Bernhausen erlebte beim 3:5 gegen TSV Ehningen dagegen einen bitteren Nachmittag. Eine 2:0-Führung reichte nicht, die Mannschaft blieb bei 31 Punkten stehen. Das Hinspiel gewann Maichingen in Bernhausen sogar deutlich mit 5:1, damals traf Darius Romanyuk viermal. Es ist also mehr als ein normales Mittelfeldduell: Maichingen wittert die Wiederholung, Bernhausen braucht dringend eine Antwort. Der GSV Maichingen kommt mit breiter Brust. Das 4:0 gegen MTV Stuttgart war ein kraftvoller Auftritt, früh entschieden durch Tore von Michael Klauß, Mario Ferrelli und Filippo Intemperante. Mit 26 Punkten ist Maichingen im Mittelfeld stabilisiert. TSV Bernhausen erlebte beim 3:5 gegen TSV Ehningen dagegen einen bitteren Nachmittag. Eine 2:0-Führung reichte nicht, die Mannschaft blieb bei 31 Punkten stehen. Das Hinspiel gewann Maichingen in Bernhausen sogar deutlich mit 5:1, damals traf Darius Romanyuk viermal. Es ist also mehr als ein normales Mittelfeldduell: Maichingen wittert die Wiederholung, Bernhausen braucht dringend eine Antwort. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:00 live PUSH



Für TSV Köngen war das 1:2 beim SV Waldhausen ein echter Dämpfer. Die Führung durch Michele Ciro Antonio Corbisiero reichte nicht, dazu sah Dennis Vrljicak spät Gelb-Rot. Trotz der Niederlage bleibt Köngen mit 39 Punkten Tabellenführer. TSV Bad Boll verlor am gleichen Spieltag überraschend 0:1 gegen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz und fiel auf 30 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Köngen klar 4:1, nachdem Bad Boll zunächst noch geführt hatte. Tore von Sven Dobler, Yannik Kögler doppelt und Dennis Vrljicak drehten damals die Partie. Dieses Mal ist der Druck auf beiden Seiten spürbar: Köngen darf sich keinen zweiten Ausrutscher leisten, Bad Boll will den Schmerz des letzten Wochenendes abschütteln. Für TSV Köngen war das 1:2 beim SV Waldhausen ein echter Dämpfer. Die Führung durch Michele Ciro Antonio Corbisiero reichte nicht, dazu sah Dennis Vrljicak spät Gelb-Rot. Trotz der Niederlage bleibt Köngen mit 39 Punkten Tabellenführer. TSV Bad Boll verlor am gleichen Spieltag überraschend 0:1 gegen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz und fiel auf 30 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Köngen klar 4:1, nachdem Bad Boll zunächst noch geführt hatte. Tore von Sven Dobler, Yannik Kögler doppelt und Dennis Vrljicak drehten damals die Partie. Dieses Mal ist der Druck auf beiden Seiten spürbar: Köngen darf sich keinen zweiten Ausrutscher leisten, Bad Boll will den Schmerz des letzten Wochenendes abschütteln. ---



TSVgg Plattenhardt holte zuletzt ein 1:1 in Geislingen und steht mit 21 Punkten weiter in einer gefährlichen Zone. Der späte Ausgleich von Ekrem Servi bewahrte die Mannschaft immerhin vor einem weiteren Rückschlag. SV Waldhausen gewann dagegen das Spitzenspiel gegen TSV Köngen mit 2:1 und zog mit 35 Punkten zu den engsten Verfolgern auf. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, den Waldhausen 4:3 gewann, obwohl Plattenhardt zwischenzeitlich 3:1 führte. Tair Avdiovski erzielte damals in der 90.+7 Minute den Siegtreffer. Viel spricht erneut für ein Spiel mit Nervosität und Wendungen, weil beide Mannschaften jeden Punkt aus völlig unterschiedlichen Gründen dringend brauchen. TSVgg Plattenhardt holte zuletzt ein 1:1 in Geislingen und steht mit 21 Punkten weiter in einer gefährlichen Zone. Der späte Ausgleich von Ekrem Servi bewahrte die Mannschaft immerhin vor einem weiteren Rückschlag. SV Waldhausen gewann dagegen das Spitzenspiel gegen TSV Köngen mit 2:1 und zog mit 35 Punkten zu den engsten Verfolgern auf. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, den Waldhausen 4:3 gewann, obwohl Plattenhardt zwischenzeitlich 3:1 führte. Tair Avdiovski erzielte damals in der 90.+7 Minute den Siegtreffer. Viel spricht erneut für ein Spiel mit Nervosität und Wendungen, weil beide Mannschaften jeden Punkt aus völlig unterschiedlichen Gründen dringend brauchen. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 PUSH



Der MTV Stuttgart wurde beim 0:4 in Maichingen früh überrollt und bleibt mit 17 Punkten tief unten drin. Die Hoffnung, an den Sieg gegen Bernhausen anknüpfen zu können, zerplatzte schnell. VfL Sindelfingen kam gegen 1. FC Eislingen zu einem 1:1 und steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war allerdings eine Demütigung für Sindelfingen: 0:6 gegen den MTV, mit drei Toren von Raphael Hahn und zwei von Mertcan Özocak. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel eine besondere Schärfe. Der MTV will sich aus der Not befreien, Sindelfingen will eine offene Rechnung begleichen. Der MTV Stuttgart wurde beim 0:4 in Maichingen früh überrollt und bleibt mit 17 Punkten tief unten drin. Die Hoffnung, an den Sieg gegen Bernhausen anknüpfen zu können, zerplatzte schnell. VfL Sindelfingen kam gegen 1. FC Eislingen zu einem 1:1 und steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war allerdings eine Demütigung für Sindelfingen: 0:6 gegen den MTV, mit drei Toren von Raphael Hahn und zwei von Mertcan Özocak. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel eine besondere Schärfe. Der MTV will sich aus der Not befreien, Sindelfingen will eine offene Rechnung begleichen. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH



Hier kommt eines der Topspiele des Spieltags. TSGV Waldstetten verlor zuletzt überraschend 1:3 beim TV Echterdingen und verpasste damit die Chance, noch näher an Köngen heranzurücken. TSV Ehningen dagegen drehte in Bernhausen nach 0:2-Rückstand ein furioses Spiel zum 5:3 und steht nun ebenfalls bei 35 Punkten. Das Hinspiel gewann Waldstetten knapp 2:1, nachdem Marcel Sigloch Ehningen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Dominik Pfeifer und Patrick Nagler drehten die Partie. Dieses Rückspiel ist deshalb ein direktes Ringen um die Rolle des ersten Jägers hinter Köngen. Mehr Verfolgerduell ist in dieser Liga kaum möglich. Hier kommt eines der Topspiele des Spieltags. TSGV Waldstetten verlor zuletzt überraschend 1:3 beim TV Echterdingen und verpasste damit die Chance, noch näher an Köngen heranzurücken. TSV Ehningen dagegen drehte in Bernhausen nach 0:2-Rückstand ein furioses Spiel zum 5:3 und steht nun ebenfalls bei 35 Punkten. Das Hinspiel gewann Waldstetten knapp 2:1, nachdem Marcel Sigloch Ehningen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Dominik Pfeifer und Patrick Nagler drehten die Partie. Dieses Rückspiel ist deshalb ein direktes Ringen um die Rolle des ersten Jägers hinter Köngen. Mehr Verfolgerduell ist in dieser Liga kaum möglich. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH



Der SV Böblingen setzte mit dem 3:0 in Neuhausen ein starkes Zeichen und verbesserte sich auf 25 Punkte. Felix Widmann, Dennis Traub und Fabian Schragner trafen für einen Sieg, der spürbar Luft verschafft. TV Echterdingen überraschte gleichzeitig mit einem 3:1 gegen TSGV Waldstetten und steht nun bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann Echterdingen 1:0 durch ein Tor von Florian Dölker. Damit ist diese Partie nicht nur tabellarisch eng, sondern auch psychologisch aufgeladen. Zwei Mannschaften im unteren Mittelfeld, beide mit Rückenwind, beide mit dem Gefühl, sich gerade etwas Luft erkämpft zu haben.