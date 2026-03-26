Dritter Ehningen beim Zweiten Waldstetten, Abstiegskampf in Sontheim

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist Bewegung in fast jeder Tabellenzone. TSV Köngen führt die Liga trotz der jüngsten Niederlage mit 39 Punkten an, doch TSV Ehningen, TSGV Waldstetten und SV Waldhausen sind mit 35 Punkten dicht herangerückt. Dahinter lauern 1. FC Eislingen, TSV Bernhausen und TSV Bad Boll. Im Tabellenkeller wird die Luft für SC Geislingen, MTV Stuttgart und besonders für FV Sontheim/Brenz immer dünner. Nach einem Spieltag voller Wendungen, Rückschläge und Überraschungen steht eine Runde an, in der jeder Punkt noch schwerer wiegt.
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Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
Der FV Sontheim/Brenz hat mit dem überraschenden 1:0 beim TSV Bad Boll ein seltenes, aber lautes Lebenszeichen gesendet. Matthias Schnürch traf in der 81. Minute zum Sieg, der den Aufsteiger immerhin auf sieben Punkte brachte. FV Spfr Neuhausen verlor zuletzt dagegen klar 0:3 gegen den SV Böblingen und steht mit 23 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Neuhausen: 4:0, mit drei Treffern von David Govorušić und einem Tor von Simeon Potsolidis. Nun stellt sich die Frage, ob Sontheim den Schwung des Überraschungssiegs mitnehmen kann oder ob Neuhausen wieder die Klarheit des ersten Duells findet.
Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
Der 1. FC Eislingen musste sich zuletzt beim 1:1 in Sindelfingen mit einem Punkt begnügen und steht nun bei 33 Punkten. Nach dem frühen Treffer von Marcel Hodzic reichte es nicht zum Sieg, obwohl die Ausgangslage vielversprechend wirkte. SC Geislingen trennte sich von TSVgg Plattenhardt 1:1 und bleibt mit 19 Punkten tief im unteren Bereich. Im Hinspiel gewann Eislingen in Geislingen 3:1 durch Tore von Thomas Arngold und Aykut Durna, der doppelt traf. Für Eislingen ist dieses Heimspiel Pflicht und Chance zugleich. Geislingen dagegen braucht in jedem Spiel Widerstand, Punkte und Hoffnung.
So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Der GSV Maichingen
kommt mit breiter Brust. Das 4:0 gegen MTV Stuttgart
war ein kraftvoller Auftritt, früh entschieden durch Tore von Michael Klauß
, Mario Ferrelli
und Filippo Intemperante
. Mit 26 Punkten
ist Maichingen im Mittelfeld stabilisiert. TSV Bernhausen
erlebte beim 3:5 gegen TSV Ehningen
dagegen einen bitteren Nachmittag. Eine 2:0-Führung reichte nicht, die Mannschaft blieb bei 31 Punkten
stehen. Das Hinspiel gewann Maichingen in Bernhausen sogar deutlich mit 5:1
, damals traf Darius Romanyuk
viermal. Es ist also mehr als ein normales Mittelfeldduell: Maichingen wittert die Wiederholung, Bernhausen braucht dringend eine Antwort.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Für TSV Köngen
war das 1:2 beim SV Waldhausen
ein echter Dämpfer. Die Führung durch Michele Ciro Antonio Corbisiero
reichte nicht, dazu sah Dennis Vrljicak
spät Gelb-Rot. Trotz der Niederlage bleibt Köngen mit 39 Punkten
Tabellenführer. TSV Bad Boll
verlor am gleichen Spieltag überraschend 0:1 gegen Schlusslicht FV Sontheim/Brenz
und fiel auf 30 Punkte
zurück. Das Hinspiel gewann Köngen klar 4:1
, nachdem Bad Boll zunächst noch geführt hatte. Tore von Sven Dobler
, Yannik Kögler
doppelt und Dennis Vrljicak
drehten damals die Partie. Dieses Mal ist der Druck auf beiden Seiten spürbar: Köngen darf sich keinen zweiten Ausrutscher leisten, Bad Boll will den Schmerz des letzten Wochenendes abschütteln.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt
holte zuletzt ein 1:1 in Geislingen
und steht mit 21 Punkten
weiter in einer gefährlichen Zone. Der späte Ausgleich von Ekrem Servi
bewahrte die Mannschaft immerhin vor einem weiteren Rückschlag. SV Waldhausen
gewann dagegen das Spitzenspiel gegen TSV Köngen
mit 2:1
und zog mit 35 Punkten
zu den engsten Verfolgern auf. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch, den Waldhausen 4:3
gewann, obwohl Plattenhardt zwischenzeitlich 3:1
führte. Tair Avdiovski
erzielte damals in der 90.+7 Minute
den Siegtreffer. Viel spricht erneut für ein Spiel mit Nervosität und Wendungen, weil beide Mannschaften jeden Punkt aus völlig unterschiedlichen Gründen dringend brauchen.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Der MTV Stuttgart
wurde beim 0:4 in Maichingen
früh überrollt und bleibt mit 17 Punkten
tief unten drin. Die Hoffnung, an den Sieg gegen Bernhausen anknüpfen zu können, zerplatzte schnell. VfL Sindelfingen
kam gegen 1. FC Eislingen
zu einem 1:1
und steht mit 29 Punkten
im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war allerdings eine Demütigung für Sindelfingen: 0:6
gegen den MTV, mit drei Toren von Raphael Hahn
und zwei von Mertcan Özocak
. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel eine besondere Schärfe. Der MTV will sich aus der Not befreien, Sindelfingen will eine offene Rechnung begleichen.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Hier kommt eines der Topspiele des Spieltags. TSGV Waldstetten
verlor zuletzt überraschend 1:3 beim TV Echterdingen
und verpasste damit die Chance, noch näher an Köngen heranzurücken. TSV Ehningen
dagegen drehte in Bernhausen nach 0:2-Rückstand ein furioses Spiel zum 5:3
und steht nun ebenfalls bei 35 Punkten
. Das Hinspiel gewann Waldstetten knapp 2:1
, nachdem Marcel Sigloch
Ehningen per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte. Dominik Pfeifer
und Patrick Nagler
drehten die Partie. Dieses Rückspiel ist deshalb ein direktes Ringen um die Rolle des ersten Jägers hinter Köngen. Mehr Verfolgerduell ist in dieser Liga kaum möglich.
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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Der SV Böblingen setzte mit dem 3:0 in Neuhausen ein starkes Zeichen und verbesserte sich auf 25 Punkte. Felix Widmann, Dennis Traub und Fabian Schragner trafen für einen Sieg, der spürbar Luft verschafft. TV Echterdingen überraschte gleichzeitig mit einem 3:1 gegen TSGV Waldstetten und steht nun bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann Echterdingen 1:0 durch ein Tor von Florian Dölker. Damit ist diese Partie nicht nur tabellarisch eng, sondern auch psychologisch aufgeladen. Zwei Mannschaften im unteren Mittelfeld, beide mit Rückenwind, beide mit dem Gefühl, sich gerade etwas Luft erkämpft zu haben.
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