Dritter Derbysieg am Stück: FC Este trifft mehrfach traumhaft

Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt oben voll dabei und hat über ein Nachholspiel sogar die Tabellenführung in der eigenen Hand. Als der FC Rosengarten auf den Führungstreffer drückte, schlug der Aufsteiger eiskalt durch Torjäger Leonard Clauer zu (43.). Dieser krönte sich spätestens zum Spieler des Spiels, als er in der 80. Minute den entscheidenden zweiten Treffer nachlegte.

In einem ausgeglichenen Duell leisteten sich die Elstorfer die entscheidenden Fehler, die der TV Welle umgehend bestrafte. Während sich der TVW den Aufstiegsplätzen annähert, bleibt Elstorf als Siebter mit einem Drei-Punkte-Polster vor den Abstiegsplätzen.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "In den ersten Minuten nach dem Anpfiff haben wir uns schwergetan. Uns hat zunächst der Zugriff und die Ordnung gefehlt. Der Rückstand resultierte aus einem völlig unnötigen Elfmeter. Anschließend sind wir besser ins Spiel gekommen und konnten uns gute Chancen erarbeiten. Der Ausgleich zur Halbzeit war absolut verdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nur noch wenig Entlastung. Welle hatte zwar viel Ballbesitz, konnte daraus aber bis auf eine klare Gelegenheit kaum Kapital schlagen. Eine Unachtsamkeit hat letztlich zum 2:1 geführt. Alles in allem war es das klassische Spiel, in dem am Ende die Mannschaft gewinnt, die in der zweiten Halbzeit keinen entscheidenden Fehler macht."