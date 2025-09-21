 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht

Dritter Derbysieg am Stück: FC Este trifft mehrfach traumhaft

Kreisliga Harburg: Aufsteiger MTV Luhdorf-Roydorf hat die Tabellenführung aber in der eigenen Hand

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Harburg
TSV Heidenau
Fleestedt
Buchholz. FC II
FC Este

Este-Trainer Jendrik Matthies schnürte am 7. Spieltag der Kreisliga Harburg wieder mal die Fußballschuhe selbst und eröffnete die Traumtor-Show seiner Moisburger, die den dritten Derbysieg am Stück feierten. Dahinter bleibt Aufsteiger Luhdorf-Roydorf weiter voll auf Kurs, der TuS Fleestedt feiert den ersten Sieg und gibt die Rote Laterne ab.

Heute, 13:00 Uhr
FC Rosengarten
FC RosengartenRosengarten
MTV Luhdorf-Roydorf
MTV Luhdorf-RoydorfLuhdorf-Royd
0
2
Abpfiff

Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt oben voll dabei und hat über ein Nachholspiel sogar die Tabellenführung in der eigenen Hand. Als der FC Rosengarten auf den Führungstreffer drückte, schlug der Aufsteiger eiskalt durch Torjäger Leonard Clauer zu (43.). Dieser krönte sich spätestens zum Spieler des Spiels, als er in der 80. Minute den entscheidenden zweiten Treffer nachlegte.

Heute, 15:00 Uhr
TV Welle
TV WelleTV Welle
TSV Elstorf
TSV ElstorfTSV Elstorf II
2
1
Abpfiff

In einem ausgeglichenen Duell leisteten sich die Elstorfer die entscheidenden Fehler, die der TV Welle umgehend bestrafte. Während sich der TVW den Aufstiegsplätzen annähert, bleibt Elstorf als Siebter mit einem Drei-Punkte-Polster vor den Abstiegsplätzen.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "In den ersten Minuten nach dem Anpfiff haben wir uns schwergetan. Uns hat zunächst der Zugriff und die Ordnung gefehlt. Der Rückstand resultierte aus einem völlig unnötigen Elfmeter. Anschließend sind wir besser ins Spiel gekommen und konnten uns gute Chancen erarbeiten. Der Ausgleich zur Halbzeit war absolut verdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nur noch wenig Entlastung. Welle hatte zwar viel Ballbesitz, konnte daraus aber bis auf eine klare Gelegenheit kaum Kapital schlagen. Eine Unachtsamkeit hat letztlich zum 2:1 geführt. Alles in allem war es das klassische Spiel, in dem am Ende die Mannschaft gewinnt, die in der zweiten Halbzeit keinen entscheidenden Fehler macht."

Heute, 15:00 Uhr
FC Este 2012
FC Este 2012FC Este
TSV Heidenau
TSV HeidenauTSV Heidenau
5
2
Abpfiff

Der FC Este 2012 macht den Fehlstart vergessen und setzt sich fast schon selbstverständlich im Spitzenspiel gegen den TSV Heidenau durch. Trainer Jendrik Matthies schnürte selbst die Fußballschuhe und traf doppelt, eines seiner Treffer zählte genau wie die Tore von Manuel Maintz und Timon Kusch zur Kategorie Traumtor. Weil sich die Moisburger trotzdem noch die eine oder andere Nachlässigkeit leisten, musste der Fernschuss von Kusch nach der Pause den Heidenauern den Zahn ziehen.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Für uns ist es der dritte Derbysieg in Folge, bei dem wir wieder eine ganz starke erste Halbzeit gespielt haben. Leider fangen wir wieder zu leichte Gegentore, weswegen das vierte Tor nach der Halbzeit sehr wichtig war. Wir haben jetzt eine Woche Pause und hoffen, dass vielleicht der eine oder andere Verletzte zurückkommt. Wir sind heute auch wieder mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren aufgelaufen, dass wir wieder auf die Jugend zurückgreifen konnten, macht uns zuversichtlich.“

Heute, 15:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA II
TuS Nenndorf
TuS NenndorfTuS Nenndorf
3
2
Abpfiff

Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II verlässt die Abstiegsplätze, Nenndorf bekommt wiederum die Rote Laterne überreicht. Die Gäste kämpften allerdings bis zum Ende noch um einen Punktgewinn, nachdem sie insbesondere Doppelpacker Philipp Werner (33., 49.) und Salaven Rahimy (36.) vor Probleme stellte. Der TuS arbeitete sich über Treffer von Dominic Ruck (56.) und Steffens Albers (86.) zurück in Schlagdistanz, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.

Heute, 16:00 Uhr
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC II
TSV Winsen/Luhe
TSV Winsen/LuheWinsen/Luhe
2
1
Abpfiff

Die Luhestädter finden derzeit nicht zu ihrer bemerkenswerten Frühform und bleiben zum vierten Mal in Folge sieblos. Zunächst gelang es Ali Hamade nach einem Eigentor von Erik Radewald noch (49.), die schnelle Antwort zu liefern (55.). Schließlich setzten aber die Buchholzer durch Sekou Camara den 2:1-Siegtreffer (80.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Auetal
TSV AuetalTSV Auetal
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
2
4
Abpfiff

Kurz vor der Pause holte der TuS Fleestedt zum wichtigen Doppelschlag durch Tristan Hruby (41.) und Fynn Sandgaard aus (43.), von dem sich die Toppenstedter nicht erholten. Im zweiten Durchgang machte dann Doppelpacker Hruby für die Fleestedter den ersten Saisonsieg klar.

Fr., 03.10.2025, 17:00 Uhr
VfL Maschen
VfL MaschenVfL Maschen
SG Salzhausen/Garlstorf
SG Salzhausen/GarlstorfSG Salzhaus.
17:00

Die Begegnung wird am Freitag, 03.10.2025, um 17 Uhr nachgeholt.

Aufrufe: 021.9.2025, 18:30 Uhr
Moritz StuderAutor