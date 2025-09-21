Dritter Derbysieg am Stück: FC Este trifft mehrfach traumhaft

Este-Trainer Jendrik Matthies schnürte am 7. Spieltag der Kreisliga Harburg wieder mal die Fußballschuhe selbst und eröffnete die Traumtor-Show seiner Moisburger, die den dritten Derbysieg am Stück feierten. Dahinter bleibt Aufsteiger Luhdorf-Roydorf weiter voll auf Kurs, der TuS Fleestedt feiert den ersten Sieg und gibt die Rote Laterne ab.
Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt oben voll dabei und hat über ein Nachholspiel sogar die Tabellenführung in der eigenen Hand. Als der FC Rosengarten auf den Führungstreffer drückte, schlug der Aufsteiger eiskalt durch Torjäger Leonard Clauer zu (43.). Dieser krönte sich spätestens zum Spieler des Spiels, als er in der 80. Minute den entscheidenden zweiten Treffer nachlegte.
In einem ausgeglichenen Duell leisteten sich die Elstorfer die entscheidenden Fehler, die der TV Welle umgehend bestrafte. Während sich der TVW den Aufstiegsplätzen annähert, bleibt Elstorf als Siebter mit einem Drei-Punkte-Polster vor den Abstiegsplätzen.
Der FC Este 2012 macht den Fehlstart vergessen und setzt sich fast schon selbstverständlich im Spitzenspiel gegen den TSV Heidenau durch. Trainer Jendrik Matthies schnürte selbst die Fußballschuhe und traf doppelt, eines seiner Treffer zählte genau wie die Tore von Manuel Maintz und Timon Kusch zur Kategorie Traumtor. Weil sich die Moisburger trotzdem noch die eine oder andere Nachlässigkeit leisten, musste der Fernschuss von Kusch nach der Pause den Heidenauern den Zahn ziehen.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Für uns ist es der dritte Derbysieg in Folge, bei dem wir wieder eine ganz starke erste Halbzeit gespielt haben. Leider fangen wir wieder zu leichte Gegentore, weswegen das vierte Tor nach der Halbzeit sehr wichtig war. Wir haben jetzt eine Woche Pause und hoffen, dass vielleicht der eine oder andere Verletzte zurückkommt. Wir sind heute auch wieder mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren aufgelaufen, dass wir wieder auf die Jugend zurückgreifen konnten, macht uns zuversichtlich.“
Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II verlässt die Abstiegsplätze, Nenndorf bekommt wiederum die Rote Laterne überreicht. Die Gäste kämpften allerdings bis zum Ende noch um einen Punktgewinn, nachdem sie insbesondere Doppelpacker Philipp Werner (33., 49.) und Salaven Rahimy (36.) vor Probleme stellte. Der TuS arbeitete sich über Treffer von Dominic Ruck (56.) und Steffens Albers (86.) zurück in Schlagdistanz, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.
Die Luhestädter finden derzeit nicht zu ihrer bemerkenswerten Frühform und bleiben zum vierten Mal in Folge sieblos. Zunächst gelang es Ali Hamade nach einem Eigentor von Erik Radewald noch (49.), die schnelle Antwort zu liefern (55.). Schließlich setzten aber die Buchholzer durch Sekou Camara den 2:1-Siegtreffer (80.).
Kurz vor der Pause holte der TuS Fleestedt zum wichtigen Doppelschlag durch Tristan Hruby (41.) und Fynn Sandgaard aus (43.), von dem sich die Toppenstedter nicht erholten. Im zweiten Durchgang machte dann Doppelpacker Hruby für die Fleestedter den ersten Saisonsieg klar.
Die Begegnung wird am Freitag, 03.10.2025, um 17 Uhr nachgeholt.