Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

Dritter beim Zweiten: Wer bleibt an Spitzenreiter SKV Rutesheim dran?

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht in den 6. Spieltag, und bereits jetzt zeichnen sich klare Konturen ab: Tabellenführer SKV Rutesheim ist ungeschlagen und möchte seine Serie fortsetzen, während Verfolger FV Löchgau auf Rang zwei alles daransetzen wird, die Lücke zu schließen. Auch das Mittelfeld ist hart umkämpft, und mehrere Teams sind noch voll im Aufstiegsrennen. Im unteren Bereich der Tabelle kämpfen GSV Pleidelsheim, Sport-Union Neckarsulm und TV Oeffingen um jeden Punkt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu wahren.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
19:30

Rutesheim empfängt Neckarsulm zum Spitzenspiel der Liga. Die Gastgeber sind ungeschlagen Tabellenführer mit 15 Punkten, Neckarsulm hingegen kämpft mit nur drei Punkten aus vier Spielen um den Anschluss.

---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:00

Ilshofen steht auf Rang neun mit sieben Punkten und möchte seine Serie nach oben ausbauen. Heimerdingen liegt auf Platz 11 und ist noch im Kampf gegen den Abstieg.

---

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
15:30

Öhringen liegt auf Rang drei mit zehn Punkten, Löchgau auf Platz zwei mit 13 Punkten. Beide Teams streben einen Sieg an, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu sichern.

---

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:30live

Crailsheim ist Achter mit sieben Punkten und hofft, gegen das abgeschlagene Satteldorf wichtige Punkte zu sammeln. Satteldorf kämpft auf Rang 12 mit nur vier Punkten um den Anschluss.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
14:30

Weinstadt liegt auf Platz sechs mit neun Punkten und will im Heimspiel punkten. TV Oeffingen steht auf Rang 14 mit drei Punkten und ist dringend auf Zähler angewiesen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
15:00

Schwäbisch Hall rangiert auf Platz sieben mit neun Punkten und will die Heimstärke nutzen. Pleidelsheim ist Tabellenletzter ohne Punkte und benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:00

Kaisersbach liegt auf Platz zehn mit sieben Punkten und möchte vor eigenem Publikum gewinnen. Schorndorf auf Rang fünf ist noch im Aufstiegsrennen und wird alles daran setzen, wichtige Punkte zu sichern.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
15:00

Krumme Ebene steht auf Platz 15 mit drei Punkten und kämpft gegen den Abstieg, Leonberg/Eltingen auf Rang vier ist im oberen Tabellendrittel und möchte die Aufstiegsambitionen bestätigen.

