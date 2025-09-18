Dritter beim Zweiten: Wer bleibt an Spitzenreiter SKV Rutesheim dran?

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht in den 6. Spieltag, und bereits jetzt zeichnen sich klare Konturen ab: Tabellenführer SKV Rutesheim ist ungeschlagen und möchte seine Serie fortsetzen, während Verfolger FV Löchgau auf Rang zwei alles daransetzen wird, die Lücke zu schließen. Auch das Mittelfeld ist hart umkämpft, und mehrere Teams sind noch voll im Aufstiegsrennen. Im unteren Bereich der Tabelle kämpfen GSV Pleidelsheim, Sport-Union Neckarsulm und TV Oeffingen um jeden Punkt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu wahren.
---
Rutesheim empfängt Neckarsulm zum Spitzenspiel der Liga. Die Gastgeber sind ungeschlagen Tabellenführer mit 15 Punkten, Neckarsulm hingegen kämpft mit nur drei Punkten aus vier Spielen um den Anschluss.
---
Ilshofen steht auf Rang neun mit sieben Punkten und möchte seine Serie nach oben ausbauen. Heimerdingen liegt auf Platz 11 und ist noch im Kampf gegen den Abstieg.
---
Öhringen liegt auf Rang drei mit zehn Punkten, Löchgau auf Platz zwei mit 13 Punkten. Beide Teams streben einen Sieg an, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu sichern.
---
Crailsheim ist Achter mit sieben Punkten und hofft, gegen das abgeschlagene Satteldorf wichtige Punkte zu sammeln. Satteldorf kämpft auf Rang 12 mit nur vier Punkten um den Anschluss.
---
Weinstadt liegt auf Platz sechs mit neun Punkten und will im Heimspiel punkten. TV Oeffingen steht auf Rang 14 mit drei Punkten und ist dringend auf Zähler angewiesen.
---
Schwäbisch Hall rangiert auf Platz sieben mit neun Punkten und will die Heimstärke nutzen. Pleidelsheim ist Tabellenletzter ohne Punkte und benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.
---
Kaisersbach liegt auf Platz zehn mit sieben Punkten und möchte vor eigenem Publikum gewinnen. Schorndorf auf Rang fünf ist noch im Aufstiegsrennen und wird alles daran setzen, wichtige Punkte zu sichern.
---
Krumme Ebene steht auf Platz 15 mit drei Punkten und kämpft gegen den Abstieg, Leonberg/Eltingen auf Rang vier ist im oberen Tabellendrittel und möchte die Aufstiegsambitionen bestätigen.
