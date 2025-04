Dritter Auswärtssieg in Folge - Thüne-Elf legt nach

Bereits in der 3. Minute setzte Möhlhenrich das erste Ausrufezeichen, als er im Kopfballduell den Ball gewann und clever zu Leon Gümpel weiterleitete. Mit einer schnellen Drehung ließ Gümpel seinen Gegenspieler stehen und tauchte frei vor dem Arnstädter Schlussmann Knoll auf – mit einem traumhaften Lupfer brachte er das Gast-Team früh mit 1:0 in Führung. Ein Start nach Maß!

Früher Ausgleich – doch der SCH bleibt gefährlich

Der Gastgeber aus Arnstadt zeigte sich von diesem frühen Rückstand unbeeindruckt und suchte sofort den Weg nach vorne. Bereits in der 8. Minute gelang dem SV der Ausgleich: Nach einer Flanke von Scheuring köpfte Brooklyn Menge im Strafraum unhaltbar zum 1:1 ein. Doch der SCH ließ sich davon nicht beirren. Nach einem Zuspiel von Schnellhardt auf Jeschke, der den Ball klug auf Vogt abtropfen ließ, fasste sich dieser aus rund 20 Metern ein Herz – sein Schuss schlug halbhoch im rechten Eck ein, unhaltbar für Knoll. Die erneute Führung für die Heiligenstädter Jungs!

Chancen über Chancen für den SCH

In der Folgezeit blieb die SC-Elf am Drücker: Nach einer Balleroberung von Jeschke kam Schnellhardt an den Ball, der Grünert im Dribbling alt aussehen ließ und nur durch ein hartes Foul gestoppt werden konnte. Der folgende Freistoß brachte zwar nichts Zählbares, doch der SCH zeigte weiter großen Offensivdrang. In der 33. Minute setzte Leon Gümpel Fabian Schnellhardt mit einem halbhohen Ball in Szene, doch dessen Abschluss rauschte knapp über die Latte. Und nur eine Minute später die Doppelchance schlechthin: Nach Vorarbeit von Wilhelm landete der Ball bei Gümpel, der quer auf Schnellhardt passte. Dessen Schuss traf zunächst den linken Pfosten, Gümpel setzte nach – doch wieder landete der Ball am Aluminium! Auch eine Ecke von Schnellhardt auf Leon Göbel in der 36. Minute brachte beinahe das nächste Tor, doch Knoll parierte stark. Arnstadt konnte sich nur noch durch Freistöße etwas Luft verschaffen, klare Chancen aus dem Spiel heraus blieben Mangelware.

Kampfbetontes Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hatte zunächst Arnstadt die erste Gelegenheit: Ein Freistoß strich knapp am Tor vorbei. Auch eine weitere Chance konnte Maximilian Lerch für den SCH zur Ecke klären. Die Thüne-Jungs spielten klug und geduldig weiter. Ein Schnellhardt-Freistoß in der 59. Minute verfehlte das lange Eck nur knapp – aber auch Arnstadt blieb weitgehend ungefährlich und kam ebenfalls fast ausschließlich über Standardsituationen zu Chancen.

SCH bringt den Sieg souverän ins Ziel

In der Schlussphase versuchte Arnstadt noch einmal alles, doch die Defensive der Thüne-Elf stand sicher. In der 84. Minute hatte der eingewechselte Fabio Dornieden nach schöner Vorarbeit von Gümpel noch die Chance zur Entscheidung, doch sein Schuss ging über das Tor. Am Ende blieb es beim verdienten Auswärtssieg – drei weitere Punkte auf der Habenseite und großer Jubel bei Spielern und Fans!