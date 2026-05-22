Dritter Armäer beim Vierten Lauffen, Union Heilbronn beim Absteiger

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Morgen, 15:30 Uhr SV Wachbach SV Wachbach TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:30 live PUSH

Für SV Wachbach wird der Druck größer. Das 0:1 bei SGM Mulfingen/Hollenbach war ein Rückschlag, der die Mannschaft bei 31 Punkten in der gefährlichen Zone festhält. Gegen TSV Pfedelbach braucht es nun eine Antwort, denn die Gastgeber wollen nicht weiter nach hinten rutschen. Gerade vor eigenem Publikum ist das ein Spiel, das Mut geben oder neue Unruhe bringen kann. Pfedelbach blieb beim 0:0 gegen SG Sindringen/Ernsbach zwar ohne Treffer, steht mit 44 Punkten aber deutlich stabiler da. Ganz entspannt ist die Lage dennoch nicht. Ein Auswärtssieg würde die Gäste fast schon aus allen Rechnungen lösen. Für Wachbach dagegen wäre ein Dreier ein echter Befreiungsschlag.

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FSV Friedrichshaller SV reist mit viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Das 5:2 in Neuenstein war ein starkes Zeichen, vor allem weil Marvin Sieger mit drei Treffern das Spiel spät an sich riss. Mit 46 Punkten dürfen die Gastgeber nach oben schauen, brauchen aber weitere Siege, wenn sie im oberen Feld noch einmal ernsthaft Druck machen wollen. TG Böckingen musste beim 2:3 gegen FC Union Heilbronn eine bittere Niederlage schlucken. Zwei Führungen reichten nicht, am Ende stand nach einem Eigentor in der 90. Minute doch leere Enttäuschung. Mit 47 Punkten bleibt Böckingen zwar gut platziert, aber ein weiterer Rückschlag würde die kleine Resthoffnung nach oben deutlich schwächen. ---

Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim geht es sportlich nur noch um Haltung. Der Abstieg steht fest, die Mannschaft wird nach dem Rückzug künftig in der Kreisliga B neu anfangen. Das 1:3 gegen Sportfreunde Lauffen war ein weiteres Kapitel einer schwierigen Saison. Gerade deshalb ist die Partie gegen FC Union Heilbronn emotional besonders: Der Außenseiter kann frei spielen, der Favorit steht unter Zugzwang. Union Heilbronn gewann zuletzt 3:2 in Böckingen und zeigte dabei Nervenstärke bis zur letzten Minute. Mit 58 Punkten steht der Klub punktgleich mit Schwaigern an der Spitze. In dieser Lage ist klar: Alles außer einem Sieg wäre ein herber Rückschlag im Titelrennen. ---

Morgen, 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:30 PUSH

Das ist eines der ganz großen Spiele dieses Wochenendes. Sportfreunde Lauffen haben mit dem 3:1 in Markelsheim/Elpersheim ihre kleine Chance im Meisterschaftsrennen am Leben gehalten und stehen bei 53 Punkten. Gegen Aramäer Heilbronn bietet sich die Chance, den Abstand nach oben noch einmal spürbar zu verkürzen. Viel mehr Spitzenspannung geht für die Gastgeber derzeit kaum. Aramäer Heilbronn kommt dagegen mit einem Schmerzpunkt nach Lauffen. Das 2:2 gegen Untergriesheim fühlte sich wie eine halbe Niederlage an, weil erst in der Nachspielzeit der Ausgleich fiel. Nun steht der Tabellendritte bei 56 Punkten und darf sich keinen weiteren Fehltritt leisten. Dieses Spiel trägt die Wucht eines echten Spitzenduells. ---

Sportfreunde Untergriesheim haben beim 2:2 in Aramäer Heilbronn gezeigt, dass sie sich im Abstiegskampf noch lange nicht aufgegeben haben. Mit 30 Punkten lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter, auch wenn die Lage angespannt bleibt. Gegen den Tabellenführer wartet nun eine gewaltige Aufgabe, aber auch eine Bühne für den nächsten mutigen Auftritt. FSV Schwaigern marschierte beim 5:1 gegen Erlenbach mit großer Entschlossenheit und steht mit 58 Punkten ganz oben. Der Tabellenführer hat die beste Ausgangslage, doch im Dreikampf um die Meisterschaft darf kein Schritt wackeln. Für Schwaigern ist es ein Pflichtspiel unter Hochdruck, für Untergriesheim vielleicht eine der letzten großen Chancen auf einen Wirkungstreffer. ---

Für TSV Erlenbach wird die Lage ernster. Das 1:5 in Schwaigern hat die Sorgen nicht kleiner gemacht, mit 26 Punkten steckt das Team tief im Abstiegskampf. Nun kommt mit SGM Mulfingen/Hollenbach ein Gegner, der zuletzt mit dem 1:0 gegen Wachbach einen wichtigen Sieg geholt hat. Genau solche Spiele entscheiden oft darüber, wer in den letzten Wochen mit Zittern oder mit Luft in die Kabine geht. Mulfingen/Hollenbach steht bei 38 Punkten und hat sich etwas Platz verschafft, ganz sicher ist aber auch dort noch nichts. Ein Auswärtssieg in Erlenbach würde viel Druck aus der Saison nehmen. Für die Gastgeber dagegen ist es ein Spiel, in dem fast nur ein Sieg wirklich hilft. ---

SG Sindringen/Ernsbach holte beim 0:0 in Pfedelbach immerhin einen Punkt und steht nun bei 34 Zählern. Das reicht nicht für Ruhe, aber für eine etwas bessere Ausgangsposition. Gegen SG Stetten/Kleingartach bietet sich nun die Chance, einen direkten Konkurrenten weiter auf Abstand zu halten und selbst einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Stetten/Kleingartach gewann zuletzt das wilde 4:3 gegen Botenheim und schöpfte damit neue Hoffnung. Mit 23 Punkten bleibt die Lage ernst, doch die Mannschaft lebt noch. Gerade deshalb dürfte dieses Spiel mit offenem Visier geführt werden: Sindringen/Ernsbach will sich befreien, Stetten/Kleingartach muss nachlegen. ---