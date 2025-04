Dritter Anlauf zum Spiel zwischen Fehlheim II und TSV Hambach

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Wir wollen in Sachen Klassenerhalt nun den nächsten Schritt gehen“, will Hambachs Trainer Marco John bei seinem ehemaligen Verein etwas holen. Dabei sei es wichtig, aus einer kompakten Defensive zu agieren und die Leidenschaft in das Spiel zu transportieren, die den TSV in den vergangenen Wochen auszeichnete. „Wir sind gewarnt“, rechnet John mit einigen Gruppenliga-erfahrenen Akteuren beim Gegner. Personell sieht es beim TSV durchaus gut aus, wenngleich Timo Wolff und Umut Yildiz ausfallen.