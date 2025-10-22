Dritter Anlauf: Wormatia Worms empfängt FK Pirmasens

Worms. Der Oberligist VfR Wormatia Worms ist in Form. Die englische Woche mit den Topspielen in der EWR-Arena gegen den FK Pirmasens im Verbandspokal (Mittwoch, 19:30 Uhr) und TuS Koblenz in der Liga (Samstag, 14 Uhr) läutete die Mannschaft von Trainer mit einem 7:3-Spektakel bei den Sportfreunden Eisbachtal in Nentershausen ein. Und auch in den Partien davor machten die Wormaten eine gute Figur. Im Topspiel gegen den FV Engers (4:1) und im Pokal beim FV Dudenhofen (3:2). Unterschiedliche Spiele mit verschiedenen Herausforderungen, die die junge Mannschaft meisterte.

Nun im Pokal folgt Versuch Nummer drei. Und auch dieser Termin wäre beinahe verlegt worden. Zumindest, wenn es nach den Gästen gegangen wäre. „Aus sportlicher Sicht hätten sie lieber nach dem TuS-Spiel gegen uns gespielt”, sagt Wormatia-Präsident Florian Natter. „Für uns passt diese Woche aber besser, deswegen haben wir keiner Verlegung zugestimmt.“

Das Pokalspiel an diesem Mittwoch ist schon der dritte Anlauf der beiden Teams in der aktuellen Saison ein Pflichtspiel auszutragen. Versuch Nummer eins scheiterte Anfang August an der DFB-Pokal-Qualifikation des FKP nach ihrem letztjährigen Verbandspokal-Coup. Das Spiel des 3. Spieltags sollte, so die Abmachung damals, am 10. September nachgeholt werden. Doch auch diese Partie fiel flach. Diesmal erfolgte die Absage kurzfristig. Nach einem Open-Air-Konzert mit Max Giesinger und Alvaro Soler im Sportpark Husterhöhe hatte die Stadt Pirmasens das Stadion gesperrt und das Oberliga-Topspiel somit erneut vertagt (12. November). Die Begründung: „Unbespielbarkeit des Platzes”.

Der Gegner

Losglück hatte die Wormatia im laufenden Verbandspokal nicht. Nach dem schwierigen Auftaktlos bei Basara Mainz (3:1) folgten jeweils in der Fremde die Oberliga-Kontrahenten aus Idar-Oberstein (4:3) und Dudenhofen. Mit dem FK Pirmasens reiht sich als Titelverteidiger und einer der Mitfavoriten ein weiterer Verein in die Reihe „kein Wunschlos” ein. Immerhin: Es ist das erste Pokal-Heimspiel in dieser Spielrunde und die aktuelle Heimbilanz der Wormser in der Liga ist bemerkenswert makellos (sechs Spiele, sechs Siege, 18:3 Tore).

Doch noch nie, so scheint es, war die Hürde im Wormatia-Stadion für die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou in dieser Saison so hoch wie nun im Pokal gegen den aktuellen Oberliga-Tabellenführer aus Pirmasens, der im DFB-Pokal-Spiel den Bundesligisten Hamburger SV am Rande einer Niederlage hatte (1:2 nach Verlängerung). „Wir brauchen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive”, erklärt Ddaou, der darin den wichtigsten Aspekt des Spiels sieht. „Ob wir dann mit zwei Sechsern, etwas offensiver wie in Nentershausen oder gar mit einer Fünferkette spielen – wir können das alles.” Doch das Wichtigste seien Einstellung, Mentalität und das Befolgen von Absprachen. Merkmale, die die Wormaten in verschiedenen Formationen in der jüngeren Vergangenheit auf den Platz gebracht haben und Ddaou und Co Mut machen. Der Trainer sagt: „Wir müssen uns in den Räumen, die wir bekommen werden, gut bewegen und dürfen nicht zu passiv werden, denn die Pirmasenser haben abgezockte Spieler, die Fehler eiskalt bestrafen.”

Das Personal

Angesichts des klaren Spielstands rechneten in Nentershausen nicht wenige damit, dass der jüngst verpflichtete Jonathan Muiomo sein Debüt im Wormatia-Dress geben würde. Doch andere VfR-Spieler betraten den Rasen, Muiomo kam nicht zum Einsatz. “Alle Spieler, die auf der Bank sitzen, sind bereit und haben sich ihre Einsätze verdient”, erklärte Ddaou anschließend und blieb dabei seiner konsequenten Linie der vergangenen Wochen treu. Auch die in den Anfangswochen herausragenden Marc Nauth und Thomas Roetynck kehrten nach ihren Blessuren nicht in die Startelf zurück, sondern mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen, weil die Spieler, die in der Zwischenzeit übernommen hatten, ihren Job ebenso tadellos erledigten. Gleiches galt für den unverzichtbaren Tom Fladung, der krank ausfiel und nach nur wenigen gemeinsamen Trainingsminuten bei der Partie in Nentershausen nicht in der Startelf auftauchte.

Gegen Pirmasens dürfte der Sechser jedoch wieder von Beginn an starten. Weitere, der gegnerischen Herangehensweise geschuldeten, Umstellungen sind denkbar. Bis auf den weiter fehlenden Innenverteidiger Leo Klein kann Ddaou auf alle seiner Spieler zurückgreifen. Auch der zuletzt vereinslose Muiomo ist logischerweise eine Option. „Ihm fehlt noch die Wettkampfpraxis”, erklärt Worms’ Trainer nach Muiomos ersten Einheiten mit seinen neuen Mitspielern. „Er ist eine tolle Persönlichkeit und ein super Fußballer. Auf Strecke wird er uns helfen.”