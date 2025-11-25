Dritter Anlauf: Walluf empfängt Hadamar zum Verfolgerduell

Für ihn ein besonderes Spiel: Mirko Dimter trifft im Dress der SG Walluf auf seinen Ex-Verein Hadamar. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Region. Erst machte eine Beschädigung des Wallufer Kunstrasens einen Strich durch die Rechnung, dann war es der Nebel, der das Nachholspiel unmöglich machte. Am Dienstagabend (20 Uhr) nehmen die SG Walluf und der SV Rot-Weiß Hadamar nun den dritten Anlauf – und diesmal scheint nichts mehr im Wege zu stehen.

Nachdem bereits am vergangenen Sonntag in der Region mehrere Partien aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt wurden – darunter auch Hadamars Heimspiel gegen den FC Waldbrunn – verspricht die Wettervorhersage zumindest wieder Plusgrade. „Auch wenn es nicht so optimal ist", sagt Hadamar-Spielertrainer Maurice Burkhardt, der hofft, dass die dritte Auswärtsfahrt in den Rheingau nicht erneut vergebens sein wird. „Wir haben Spieler, die 100 Kilometer nach Walluf fahren." Ein „richtiger Trainingsbetrieb" sei ohnehin seit „zwei, drei Wochen" kaum mehr möglich gewesen, ergänzt Burkhardt.

Die SG Walluf blieb am Wochenende im Rhythmus und kehrte mit einem 2:1-Erfolg aus Breidenbach zurück. „Hadamar konnte sich ausruhen – vielleicht ist das ein Vorteil“, sagt SGW-Coach „Adi“ Dworschak, der dennoch zuversichtlich ist: „Wir wollen an unsere starke Heimbilanz anknüpfen.“