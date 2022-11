Dritter Anlauf für die Partie des SV Warngau in Deisenhofen Nachholspiel in der Kreisklasse

Auf den SV Warngau wartet ein unangenehmes Nachholspiel in der Kreisklasse: beim FC Deisenhofen III. Es ist bereits der dritte Anlauf der Partie.

Warngau – Ein Spiel steht in der Kreisklasse 3 noch aus, ehe alle Teams in die Winterpause gehen können. Im dritten Anlauf stehen sich am heutigen Donnerstagabend um 19.30 Uhr der FC Deisenhofen III und der SV Warngau im Münchner Vorort gegenüber.

Das Spiel musste zuerst wegen technischer Probleme verlegt und dann beim Stand von 4:0 für die Hausherren wegen eines Ausfalls des Flutlichts abgebrochen werden (wir berichteten). Nun soll es im dritten Anlauf endlich bis zum Ende gespielt werden. „Wir fahren zum zweiten Mal nach Deisenhofen und wollen das Spiel vernünftig angehen. In Deisenhofen braucht man viel Mut, eine fitte Mannschaft und viel Glück, um Punkte zu holen. Zwei Sachen davon haben wir und das Glück werden wir uns erarbeiten. Vielleicht haben wir aus den 60 Minuten des letzten Spiels etwas gelernt“, hofft SV-Trainer Daniel Mayer.

Für beide Teams geht es noch um Bonuspunkte. Deisenhofen würde bei einem Sieg noch an der DJK Darching vorbei auf Platz zwei ziehen und vier Zähler mit in die Aufstiegsrunde nehmen. Warngau kann den SV Bayrischzell mit einem Dreier noch vom vierten Platz verdrängen und hätte zum Start der Abstiegsrunde sechs Zähler. ts