Dritter Anlauf für Hinterschmiding: »Wieder das Maximum herausholen«

Klappt es mit dem Aufstieg nun im dritten Anlauf für den SSV Hinterschmiding? – Foto: www.sp4ort.de

A-Klasse Freyung: Nach zwei packenden Spielzeiten, die den SSV Hinterschmiding bis in die Relegation führten, richtet der Vizemeister den Blick wieder nach vorne. Vor dem Start der neuen Saison in der A-Klasse Freyung spricht der sportliche Leiter Florian Blöchl im FuPa-Interview über den personellen Umbruch, bittere Verletzungssorgen, die unvergesslichen Kulissen der Vorsaison und die klare Marschroute für die anstehende Spielzeit.

Dass der Aufstieg in der Relegation gegen Büchlberg verpasst wurde, geriet am Ende fast schon zur Nebensache. „Nach dem Spiel gegen Büchlberg hielt sich die Enttäuschung über die Niederlage allerdings in Grenzen, weil zwei schwere Verletzungen unserer Spieler alles überschatteten. Mit etwas Abstand wurde die Saison und die Leistung der Mannschaft trotzdem gebührend gefeiert – und das völlig verdient.“

Hinterschmiding blickt auf zwei überaus erfolgreiche Jahre zurück, auch wenn der ganz große Wurf am Ende ausblieb. Besonders die Schlussphase der vergangenen Saison bot absolute Gänsehautmomente. „Besonders in Erinnerung bleiben natürlich die beiden Highlight-Spiele am Ende der vergangenen Saison: Das Heimspiel vor rund 800 Zuschauern in Ringelai und das Relegationsspiel gegen Büchlberg vor über 1.100 Fans. Das waren außergewöhnliche Erlebnisse für alle Beteiligten“, schwärmt Florian Blöchl.

Auch in der neuen Saison will der SSV eine gewichtige Rolle spielen, ohne sich dabei jedoch durch hohe Erwartungen von außen blockieren zu lassen. „Unser Ziel ist es, auch in dieser Saison wieder das Maximum herauszuholen und möglichst jedes Spiel zu gewinnen. Die vergangenen beiden Spielzeiten haben gezeigt, welches Potenzial in unserer Mannschaft und im gesamten Verein steckt. Auch wenn es zweimal nicht ganz für Platz eins gereicht hat, sind wir mit dem Erreichten sehr zufrieden“, so der sportliche Leiter ehrgeizig.

Für Blöchl ist der aktuelle Erfolg ohnehin das Produkt jahrelanger, harter Arbeit und kein Zufallsprodukt. Nach dem bitteren Gang nach unten hat sich der Verein Schritt für Schritt rehabilitiert: „Unsere Entwicklung ist kein kurzfristiger Prozess. Nach dem längst überfälligen Abstieg aus der Kreisklasse in der Corona-Saison 2019/21 ist der Großteil des Kaders zusammengeblieben und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Mit Platz drei und Platz zwei konnten die Jungs nun die ersten Früchte dieser Arbeit ernten.“

Die Favoritenrolle und der Blick auf die Konkurrenz

Dass andere Teams den SSV nach der starken Vorsaison ganz oben auf dem Zettel haben, nimmt man im Lager des Vizemeisters gelassen zur Kenntnis. Blöchl stapelt bewusst tief: „Natürlich freut es uns, wenn uns andere Mannschaften eine Favoritenrolle zuschreiben. Trotzdem konzentrieren wir uns wie in den vergangenen Jahren ausschließlich auf unsere eigenen Hausaufgaben.“

Statt lauter Aufstiegsparolen setzt der 35-Jährige weiterhin auf harte Arbeit und Demut: „Unser Ziel bleibt, das Maximum aus der Saison herauszuholen, ohne vom Aufstieg oder der Meisterschaft zu sprechen. Um am Ende ganz vorne zu stehen, braucht es über eine komplette Saison hinweg harte Arbeit, großen Aufwand und auch das nötige Quäntchen Glück. Deshalb liegt unser Fokus auf unserer eigenen Entwicklung. Wenn wir diese konsequent vorantreiben, wird sich der Erfolg früher oder später einstellen.“

Einfach wird das jedoch nicht, denn die Konkurrenz schläft nicht: „Die A-Klasse Freyung ist im Vergleich zur Vorsaison nahezu unverändert, und ich sehe durchaus drei bis vier Mannschaften, die um die Spitzenplätze mitspielen werden.“

Personeller Umbruch und eine starke Vorbereitung

Hinter den Kulissen hat sich beim SSV derweil einiges getan. Der Kader durchläuft aktuell eine Verjüngungsspritze, während zeitgleich wichtige Leistungsträger ersetzt werden müssen. „Personell befinden wir uns aktuell in einem Umbruch. Unsere Neuzugänge stammen überwiegend aus der eigenen Jugend. Das zeigt, dass die intensive Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre nun ebenfalls erste Früchte trägt und die jungen Spieler bereit sind, im Herrenbereich Verantwortung zu übernehmen. Zusätzlich freuen wir uns über zwei externe Neuzugänge. Alex und Tobias kehren nach einer fußballerischen Pause zurück und werden uns sowohl sportlich als auch menschlich bereichern“, erklärt Blöchl die Kaderstruktur.

Gleichzeitig schmerzt der Verlust erfahrener Kräfte und die aktuelle Lazarett-Liste: „Demgegenüber stehen allerdings auch vier Abgänge von Spielern, die unsere Mannschaft über Jahre geprägt haben. Außerdem befinden sich einige wichtige Akteure nach Kreuzbandverletzungen oder Knochenbrüchen noch im Aufbautraining. Wir hoffen natürlich, dass sie bald wieder zum Kader stoßen. Aber über Verletzungspech haben wir uns nie beklagt und werden das auch künftig nicht tun. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unsere Mannschaft als Kollektiv Ausfälle auffangen kann – das ist eine große Stärke, die wir uns erarbeitet haben.“

Trotz der personellen Baustellen stimmt die Richtung in der Vorbereitung absolut positiv. Die Trainingsbeteiligung ist hoch und der Teamgeist intakt. „Insgesamt sehe ich uns für die kommende Saison gut aufgestellt. Wir verfügen über eine gesunde Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Mit der bisherigen Vorbereitung sind wir sehr zufrieden. Eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von rund 20 Spielern spricht für die hohe Motivation innerhalb der Mannschaft. Die Ergebnisse der Testspiele stehen für uns dabei nicht im Vordergrund. Viel wichtiger ist es, verschiedene Dinge auszuprobieren und zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein.“

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SV Grainet Grainet II 15:00 PUSH

Der Startschuss fällt am 26. Juli beim Heimauftakt gegen den SV Grainet II. Spätestens dann wird sich zeigen, wie schnell die neu formierte "Schmidinger" Truppe die PS auf die Straße bringt.