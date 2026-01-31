Dritter Abgang beim Landesligisten und Offensivtransfer

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Pavlo ist der 3. Winterabgang!
Neben Jeff und Tim zieht es auch Pavlo Malyk zum @werderanerfcviktoria1920.
Nach einem Jahr in der Landeshauptstadt wird uns der Allrounder ebenfalls auf die Insel verlassen und in Zukunft in der Brandenburgliga zu sehen sein.
Wir bedanken uns für 21 Ligaspiele, 3 Tore, die schöne gemeinsame Zeit und wünschen maximale Erfolge beim Werderaner FC.
Bis gleich und Yamas!
Neuzugang für die Offensive – Willkommen, Dennis Ulbrich!
Der BSV Rot-Weiß Schönow freut sich, mit Dennis Ulbrich (24) einen echten Torjäger in unserem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen! Mit Dennis gewinnen wir einen waschechten Strafraumstürmer, der trotz seines jungen Alters bereits eine beeindruckende Quote vorweisen kann: In seiner noch jungen Herrenkarriere steht er bereits bei über 130 Toren. Seine ersten Jahre im Herrenbereich ging er erfolgreich in Rüdnitz auf Torejagd und entwickelte sich dort zu einem der treffsichersten Stürmer im Barnim. Zuletzt sammelte er beim FSV Bernau wertvolle Erfahrungen in der höherklassigen Landesliga. Wir freuen uns auf die zusätzliche Durchschlagskraft und die Tore, die Dennis für unseren BSV erzielen wird.
Tobias Robel, sportliche Leitung: „Dennis hat in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist ein ehrgeiziger junger Spieler, der perfekt in unser Profil passt. Mit seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wird er unserer Offensive noch mehr Wucht verleihen.“
Willkommen in Schönow, Dennis!
