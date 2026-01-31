Dritter Abgang beim Landesligisten und Offensivtransfer

– Foto: Anna Zeller

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Pavlo ist der 3. Winterabgang!

Neben Jeff und Tim zieht es auch Pavlo Malyk zum @werderanerfcviktoria1920.

Nach einem Jahr in der Landeshauptstadt wird uns der Allrounder ebenfalls auf die Insel verlassen und in Zukunft in der Brandenburgliga zu sehen sein.

Wir bedanken uns für 21 Ligaspiele, 3 Tore, die schöne gemeinsame Zeit und wünschen maximale Erfolge beim Werderaner FC.

Bis gleich und Yamas!

BSV Rot-Weiß Schönow