Drittedamen besuchen Hospizhilfe Sonnentropfen in Nordhorn

Die dritte Damenmannschaft der SG Georgsdorf/Veldhausen hat Anfang Februar die Hospizhilfe Sonnentropfen in Nordhorn besucht. Im Rahmen einer Spendenübergabe erhielt das Team dabei einen Einblick in die Arbeit der Einrichtung und deren Unterstützung für betroffene Kinder.

Anfang Februar war die SG Georgsdorf/Veldhausen III, auf Instagram als „drittedamen“ aktiv, bei der Hospizhilfe Sonnentropfen in Nordhorn zu Gast. Anlass war eine Spendenübergabe. Vor Ort ermöglichte Anne Reimann der Mannschaft einen Einblick in die Arbeit der Einrichtung. Dabei erfuhr das Team mehr über die Aufgaben und die Unterstützung, die dort geleistet wird.

Die Hospizhilfe begleitet Kinder, die einen Elternteil verloren haben, sowie Kinder, die aufgrund einer Erkrankung eine verkürzte Lebenszeit haben. Ziel ist es, den betroffenen Kindern durch gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse wertvolle Zeit zu schenken.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Mannschaft von der Vielzahl an Ehrenamtlichen, die sich täglich oder wöchentlich engagieren. In ihrem Beitrag bedankten sich die „drittedamen“ ausdrücklich für die Arbeit der Helferinnen und Helfer und würdigten deren Einsatz für die betroffenen Kinder und Familien.

