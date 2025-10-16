Dritte Verletzung dieses Jahr: Pipinsrieds Lindner muss operiert werden

Wenn es so etwas wie den Titel „Pechvogel des Jahres“ gäbe, Jonas Lindner vom Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried hätte ihn verdient. Es wäre freilich eine Auszeichnung, auf die der Mittelfeldstratege gerne verzichtete. Denn Linder hat sich erneut verletzt, zum dritten Mal in diesem Jahr.

Der 27-Jährige hat sich diesmal einen Außenmeniskusriss zugezogen, muss operiert werden und wird definitiv bis Ende des Jahres ausfallen. 2025 ist ein Seuchenjahr für den Franken. Zunächst machte ihm, noch im Trikot des damaligen Regionalligisten Türkgücü München kickend, eine Schambeinentzündung zu schaffen. Nach seinem Wechsel zum FC Pipinsried zog er sich dann einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Nun, nachdem er sich im Team festgespielt hatte, kam die nächste Hiobsbotschaft. „Das nimmt einen natürlich mit“, sagt Lindner deprimiert.

Jonas Lindner hatte in den vergangenen Spielen zusammen mit Alexander Lungwitz die Doppel-Sechs bei den Gelb-Blauen gebildet. Ein Duo, das sofort die gewünschte Wirkung erzielte: Das Zentrum war fortan dicht. „Gerade jetzt, wo es läuft und ich mich zurück gekämpft habe. Aber irgendwie war es in den letzten Wochen komisch. Immer wieder schwoll das Knie an, was ich aber durch Krankgymnastik und dosierte Trainingseinheiten einigermaßen im Griff hatte. Als ich im Spiel in Schalding eine Schmerztablette nahm und mein Trainer dies sah, sagte er mir, ich solle mal zum Arzt gehen“, erzählt Lindner.