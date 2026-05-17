Dritte unterliegt bei Elbetal II

Im 9-gegen-9 über zweimal 35 Minuten musste sich unsere Dritte bei der SG Elbetal II mit 2:4 geschlagen geben.

Die Gastgeber gingen in der 22. Minute durch einen Foulelfmeter von Jonas Lang mit 1:0 in Führung. Die TSV zeigte jedoch eine gute Reaktion und kam noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich: Samuel Desel setzte Lee Tyler Cassatt in Szene, der zum 1:1 einnetzte (29.).