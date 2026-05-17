Dritte unterliegt bei Elbetal II

Im 9-gegen-9 über zweimal 35 Minuten musste sich unsere Dritte bei der SG Elbetal II mit 2:4 geschlagen geben.
Die Gastgeber gingen in der 22. Minute durch einen Foulelfmeter von Jonas Lang mit 1:0 in Führung. Die TSV zeigte jedoch eine gute Reaktion und kam noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich: Samuel Desel setzte Lee Tyler Cassatt in Szene, der zum 1:1 einnetzte (29.).
Direkt nach dem Seitenwechsel erwischte Elbetal dann den deutlich besseren Start. Mit zwei schnellen Treffern durch Nico Kesper (46.) und Matthias Fritsch (52.) zog die Heimelf auf 3:1 davon.
Immenhausen gab sich aber nicht auf und verkürzte in der 67. Minute noch einmal: Diesmal war es Cassatt, der auflegte, und Samuel Desel traf zum 3:2-Anschluss. Die Hoffnung auf etwas Zählbares hielt jedoch nur kurz, denn nur wenige Minuten später stellte Fritsch mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand her (70.).
Aufstellung TSV Immenhausen III: Maurice Braun, Ozan Yahsi, Steven Domenick Wienke (51. Finn Kutzner), Thanawut Khata-In (58. Yuossouf Sylla), Alexander Loos, Samuel Desel, Lysander Rüegg, Lee Tyler Cassatt, Samuel Hartig
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Jonas Lang (22' Foulelfmeter)
1:1 Lee Tyler Cassatt (29' – Vorlage Samuel Desel)
2:1 Nico Kesper (46')
3:1 Matthias Fritsch (52')
3:2 Samuel Desel (67' – Vorlage Lee Tyler Cassatt)
4:2 Matthias Fritsch (70')