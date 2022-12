Dritte überrascht alle – sogar sich selbst

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest befinden sich unsere Fußballer bereits in der Winterpause. Ein passender Zeitpunkt also, um insbesondere auf den bisherigen Saisonverlauf unserer Herrenmannschaften zurückzublicken.

Noch ist zwar fast eine komplette Halbserie zu spielen, aber die Bewerbung unserer Dritten zum ASV-Überraschungsteam des Jahres muss erst einmal jemand toppen: Mit 31 Punkten aus 17 Partien rangiert die Mannschaft von Trainer Janos Brandt völlig unerwartet auf dem vierten Tabellenplatz. Funfact: Emslandweit stehen einzig die Drittvertretungen aus Spelle und Papenburg besser dar!

Dabei hatte sich die Dritte im Sommer noch auf ein völlig anderes Saisonziel eingeschworen. Nach Platz neun im Vorjahr – übrigens ein richtig starkes Ergebnis für die erste vollständige Spielzeit seit dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse – sollte zunächst einmal der Klassenerhalt geschafft werden. Absolut kein Himmelfahrtskommando, aber im schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg eben auch alles andere als ein Selbstläufer. Dachten wir.

Wobei der Begriff „Selbstläufer“ natürlich nicht zutreffend ist. Hinter der Entwicklung von Yesildag, Klein & Co. stecken harte Arbeit und eine vorbildliche Einstellung. Darüber hinaus zeichnet sich das Spiel der Brandt-Elf durch eine hohe Teamdisziplin aus, die sich inzwischen auch in den Ergebnissen widerspiegelt: Harakiri war gestern, zumeist agiert die Dritte vorne effektiv und kassiert hinten nur wenige Gegentreffer. 21 Gegentreffer sprechen hier eine ebenso deutliche Sprache wie die Tatsache, dass viele Spiele oft sehr knapp gewonnen werden. Routine und Erfolgshunger – die Mischung macht’s.

Aber auch neben dem Platz geht es voran. So konnte die Mannschaft um Kapitän Patrick Bruns im Verlauf der Hinserie endlich mit Trainingsanzügen, Pullovern und Aufwärmshirts ausgestattet werden (an dieser Stelle noch einmal großer Dank an Huby Taxi und 3P Services ✌🏼).

Die Fertigstellung von Kabine 5 ermöglichte es zudem, nach der Ersten und Zweiten nun auch der Brandt-Elf eine „eigene“ Kabine zur Verfügung zu stellen. Eingeweiht wurde diese am 11.11 standesgemäß mit einer Verkleidungsparty – womit zum überragenden Teamgeist wohl schon alles gesagt sein dürfte.

Hinter den Klassenerhalt können wir also schon frühzeitig einen Haken machen. Nun sind wir gespannt, wohin die Reise in der Rückrunde noch gehen kann – und auch darüber hinaus. Im kommenden Sommer steht nämlich ein größerer Umbruch an, weil viele verdiente Spieler die Schuhe an den Nagel hängen wollen. Aber auch diese Herausforderung wird die Dritte mit Sicherheit meistern! 💪🏼

