Dritte Trainer-Trennung in der Drittliga-Gruppe 6

FC Stäfa II: Kampf um Ligaerhalt mit neuer Trainercrew. In der Drittliga-Gruppe 6 rumpelt es weiter. Nach dem FC Rüti (Denis Ciardo) und dem FC Pfäffikon (Kurt Kobel) kommt es nun auch bei den Reserven des FC Stäfa zu einem Trainerwechsel. "Die Vereinsleitung hat sich nach einer Analyse der Vorrunde dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit den Trainern der 2. Mannschaft – Gökhan Bayman und Arda Yilmaz – per sofort zu beenden", schreibt der FCS in einer Mitteilung. Bayman und Yilmaz betreuten das Team während eineinhalb Saisons. Wer die Nachfolge des Trainergespanns antritt, ist noch nicht bekannt. Die Stäfner Reserven überwintern mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe 6.

FC Bassecourt: Trainer Hushi gibt Rücktritt. Der FC Bassecourt, in der Erstliga-Gruppe 2 Gegner des U21-Teams vom GC, geht mit einem neuen Coach in die zweite Saisonhälfte. Lulzim Hushi hat aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen Rücktritt gegeben. Der 51-Jährige stand seit Anfang April 2024 an der Seitenlinie; zuvor hatte er die Jurassier bereits von 2019 bis 2023 betreut. Noch offen ist, wer Hushis Nachfolge übernimmt. Bassecourt überwintert auf Rang 14 – knapp über dem Abstiegsstrich.