Dritte schlägt Tabellenführer

Die dritte Mannschaft der TSV Immenhausen hat am Sonntag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und Tabellenführer SG Elbetal II eindrucksvoll mit 4:1 (3:0) besiegt. Mit einer starken ersten Halbzeit legte das Team von Andreas Kunze und Stefan Thöne früh den Grundstein für den verdienten Heimsieg.

Schon in der 9. Minute brachte Stefan Bachmann die TSV nach einem präzisen Steckpass von René Döring mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später sorgte erneut Bachmann für Jubel, als er einen langen Abschlag von Torwart Davor Marinic stark verarbeitete und sicher zum 2:0 einschob (17.). Kurz darauf fiel bereits das 3:0. Ein Eigentor der Gäste sorgte für die klare Pausenführung (19.).