Dritte schlägt Tabellenführer

Die dritte Mannschaft der TSV Immenhausen hat am Sonntag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und Tabellenführer SG Elbetal II eindrucksvoll mit 4:1 (3:0) besiegt. Mit einer starken ersten Halbzeit legte das Team von Andreas Kunze und Stefan Thöne früh den Grundstein für den verdienten Heimsieg.
Schon in der 9. Minute brachte Stefan Bachmann die TSV nach einem präzisen Steckpass von René Döring mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später sorgte erneut Bachmann für Jubel, als er einen langen Abschlag von Torwart Davor Marinic stark verarbeitete und sicher zum 2:0 einschob (17.). Kurz darauf fiel bereits das 3:0. Ein Eigentor der Gäste sorgte für die klare Pausenführung (19.).
Nach dem Seitenwechsel und verkürzte Elbetal durch David Aschenbrenner auf 3:1 (50.), doch die TSV ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der Schlussphase setzte Tobias Mühlstädt nach einem langen Ball von Alexander Loos den Schlusspunkt: Mit einem starken Solo über die halbe Spielfeldlänge traf er zum 4:1-Endstand (83.).
Ein hochverdienter Sieg für eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Aufstellung TSV Immenhausen III: Davor Marinic, Ole Köhling (45. Alexander Loos), Leon Heckel, Ozan Yahsi, Arlind Adrijan Gjafa, Thanawut Khata-In (72. Tobias Mühlstädt), Belal Tarzi, Rene Döring, Stefan Bachmann (45. Emre Tütünci)
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
1:0 Stefan Bachmann (9‘ – Vorlage René Döring)
2:0 Stefan Bachmann (17‘ – Vorlage Davor Marinic)
3:0 Eigentor (19‘)
3:1 David Aschenbrenner (50‘)
4:1 Tobias Mühlstädt (83‘ – Vorlage Alexander Loos)