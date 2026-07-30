Dritte Runde im Verbandspokal: Das ist der Termin für die Auslosung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach einer torreichen zweiten Runde richtet sich der Blick im Bitburger Verbandspokal 2026/27 bereits auf die nächste Runde. Am Freitag, 31. Juli 2026, um 11 Uhr wird in der Geschäftsstelle des Südwestdeutschen Fußballverbandes die dritte Runde ausgelost. Fußballfans und Vereine können die Ziehung live auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des SWFV verfolgen.

Mit der dritten Runde nimmt der Wettbewerb weiter an Fahrt auf. Erstmals greifen die Verbands- und Oberligisten in das Geschehen ein und komplettieren das Teilnehmerfeld. Für die verbliebenen Mannschaften aus den unteren Spielklassen eröffnet sich damit die Chance auf attraktive Duelle gegen namhafte Gegner. Die Auslosung erfolgt in vier regionalen Lostöpfen.

Die Grundlage für die Auslosung bildet die erfolgreich abgeschlossene zweite Runde des Bitburger Verbandspokals. In 42 Begegnungen erzielten die Mannschaften insgesamt 202 Tore und sorgten dabei für zahlreiche spannende Pokalspiele.

Mehrere Partien gingen über die reguläre Spielzeit hinaus, ehe die Entscheidung fiel. Dazu zählten unter anderem die Begegnungen zwischen dem VfB Reichenbach und dem SV Rodenbach, TuS 1920 Maikammer und SV 1930 Rot-Weiss Seebach, FSV Schifferstadt und DJK-SV Phönix Schifferstadt sowie SVW Mainz gegen den VfB Bodenheim.

Auch das Zuschauerinteresse war erfreulich: Insgesamt 7.152 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 42 Partien, was einem Durchschnitt von rund 170 Besuchern pro Spiel entspricht. Eine große Kulisse verzeichnete bspw. das Derby zwischen dem FSV Schifferstadt und der DJK-SV Phönix Schifferstadt mit 400 Zuschauern.

Mit dem Einstieg der höherklassigen Teams und der bevorstehenden Auslosung verspricht die dritte Runde des Bitburger Verbandspokals erneut spannende Begegnungen, attraktive Pokalduelle und die Chance auf die nächste Überraschung.