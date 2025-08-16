Dritte Runde im Toto-Pokal: Favoriten lassen nichts anbrennen

Der SE Freising und drei Kreisligisten aus dem Landkreis sind in die vierte Runde des Toto-Pokals Donau/Isar eingezogen. Für die Heimteams gab es nichts zu holen.

Landkreis – Keine Überraschungen gab es aus Landkreissicht in der dritten Runde des Toto-Pokals Donau/Isar: Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising setzten sich in ihrer Partie ebenso durch wie die drei Kreisligisten TSV Allershausen, SV Kranzberg und BC Attaching. Dagegen mussten A-Klassist SV Pulling sowie die Kreisklassen-Mannschaften vom SV Langenbach, der SGT Istanbul Moosburg und des SV Marzling die Segel streichen.

Jetzt winken echte Derbykracher

Die vierte Runde wird laut Rahmenterminplan am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. September, ausgetragen. Wer auf wen trifft und ob es eventuell ein Freisinger und ein Ampertal-Derby geben wird, steht aktuell noch nicht fest.