Dritte Pleite in Serie: Türkenfeld rutscht weiter ab

Nach gutem Start ist der TSV Türkenfeld weiter auf dem absteigenden Ast. Gegen Landsberg setzte es im Nachholspiel die dritte Niederlage in Folge.

Türkenfeld - „Jetzt sind wir unten drin“, meinte Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt nach der dritten Niederlage in Folge. Mit 0:2 verlor seine Elf gegen den FT Jahn Landsberg das Nachholspiel vor 50 Zuschauern. Den guten Saisonstart hat der Kreisliga-Aufsteiger inzwischen verspielt. Nach dem vielversprechenden Beginn gab es zuletzt ein 0:8 gegen Fuchstal und ein 1:3 gegen die Upfer Buam.

„Das Spiel gegen Jahn dürfen wir eigentlich nicht verlieren“, meinte Reinhardt nach dem Schlusspfiff ein wenig angefressen. „Wir haben Chancen ohne Ende gehabt, um das Spiel für uns zu entscheiden.“ Doch seine Männer vergaben sie. Die Gäste aus Landsberg hingegen nutzten die erste Torchance zur Führung durch Nils Frick. Anschließend hielt Landsbergs Keeper Martin Maier mit zwei Paraden den knappen Vorsprung bis zur Halbzeitpause fest. Zudem hatte Türkenfelds Leon Wieland Pech mit einem Lattenkracher.

Auch im zweiten Durchgang erspielte sich die Reinhardt-Elf noch etliche Chancen zum Ausgleich. Mit dem 0:2 durch Karlo Kvesic nach einer knappen Stunde bahnte sich für die Türkenfelder aber die dritte Niederlage in Serie an.